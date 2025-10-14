ארגון הטרור הרצחני חמאס הודיע הערב (שלישי) למתווכות כי יחל בהעברת ארבעה חטופים חללים לישראל בשעה 22:00. גם בערוץ אל-ערבי הקטארי דווח כי חמאס עשוי למסור חטופים חללים נוספים לישראל עוד הערב.

בישראל מאמינים כי בידי חמאס נמצאים עדיין חללים נוספים, ונעשים מגעים ולחץ באמצעות המתווכות כדי להביא לשחרורם.

במקביל, ישראל העבירה היום לעזה 45 גופות של פעילי חמאס, בהתאם לנוסחה שלפיה מוחזרות 15 גופות על כל חטוף חלל ישראלי.

מטה המשפחות להחזרת החטופים דרש הערב מהממשלה להפסיק ביישום המשך שלבי ההסכם - עד שחמאס ימלא את חלקו במלואו, וישיב את 24 החטופים החללים. "המשפחות דורשות מרה"מ לחשוף בפני הציבור בישראל את ההבנות העדכניות מול חמאס ולא להתקדם ביישום ההסכם עד להשבת החטוף האחרון", נכתב בהודעת המטה.

עוד נכתב: "עם ישראל עֵד לחידוש הקונספציה שהובילה לאסון שבעה באוקטובר. עם שמפקיר אנשיו וחלליו הוא עם שמפקיר את גורלו - לא ניתן להיסטוריה לחזור. לא יהיה ניצחון ולא תהיה תקומה עד שהם כולם כאן - עד החטוף האחרון".