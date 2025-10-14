המגישה הוותיקה של CNN, כריסטיאן אמנפור, התנצלה אמש (שני) על דברים שאמרה בשידור.

בריאיון ששודר בתוכנית הבוקר של הרשת אמרה כי חמאס ככל הנראה התייחס יותר טוב לחטופים מאשר לעזתי הממוצע ברחוב, כי הבין שבידיו קלף מיקוח.

"אני בטוחה שמי שיתחילו לשוחח עם החטופים ששוחררו זה עתה יבינו שיידרש להם זמן רב מאוד להשתקם - לא רק פיזית, אלא גם נפשית", אמרה אמנפור בשידור.

"היו אלה שנתיים נוראיות עבורם, מפני שלא רק שהם היו שם, אלא, אתם יודעים, ייתכן שהם קיבלו טיפול טוב יותר מהאדם הממוצע בעזה, מפני שהם היו כלי המיקוח והקלפים של חמאס. כעת, חמאס ויתר על כל הקלפים שלו כששחרר את כולם, וזהו ניצחון עבור הצד הישראלי. אבל הם חוו גם אימה וזוועה גדולות, מפני שגם הם הרי היו באזור לחימה, רבים מהם מתחת לאדמה".

דבריה על כך שחטופים "קיבלו יחס טוב יותר מהממוצע בעזה" עוררו סערה מהירה ברשתות החברתיות, והובילו לדרישות התנצלות מצד צופים וארגונים יהודיים.

כמה שעות לאחר מכן פרסמה אמנפור סרטון התנצלות ברשת X (טוויטר לשעבר), שבו הודתה כי הדברים נאמרו באופן "לא רגיש".

"מוקדם יותר בשידור, דיברתי על היום המשמח הזה עבור המשפחות בישראל שמקבלות סוף סוף את יקיריהן לאחר שנתיים של שבי מחריד, וגם על ההפוגה הקצרה שסוף סוף חווים אזרחי עזה אחרי שנתיים של מלחמה עקובה מדם", אמרה. "ציינתי שהחטופים יצטרכו זמן רב להשתקם פיזית ונפשית, אך אני מצרה על כך שאמרתי שהם אולי קיבלו טיפול טוב יותר מחלק מהעזתים. זה היה לא רגיש, וזה היה שגוי. שוחחתי עם חטופים לשעבר ועם משפחותיהם, וכולם סיפרו לי על האימה הבלתי נתפסת שחוו - כיצד נחנקו במנהרות, לא הורשו לבכות, הורעבו ונאלצו לחפור את קבריהם בעצמם. וכמובן, חלק מהחטופים חוזרים היום בארונות".

בעקבות דבריה, משרד החוץ תקף את המגישה וכתב ברשתות: "כריסטיאן אמנפור, על מה לעזאזל את מדברת? בני הערובה הורעבו, עונו והיו נתונים לאלימות מינית. דברייך הם תעמולה של חמאס על סטרואידים".