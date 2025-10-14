עם שחרורם של 20 החטופים החיים האחרונים בשבי חמאס נחשפו עדויות קשות של שורדי השבי מהתקופה בה הוחזקו על ידי ארגון הטרור.

כל 20 החטופים ששוחררו היום הוחזקו במנהרות מאחורי סורגים למשך תקופה ממושכת, והעידו על מחסור חמור במזון.

חלקם סיפרו שמחבלים ערכו ארוחות מולם והתייחסו אליהם כאל חיות. על פי הדיווח בכאן חדשות, כל אחד משורדי השבי השיל עשרות קילוגרמים ממשקל גופו, וחלקם אף איבדו שליש ממשקל גופם. שורדי השבי אמרו שלא ניתנו להם מספיק מים, שחשו רעב וצמא כל הזמן, ושאת מעט המזון שקיבלו, בעיקר קטניות, נאלצו לחלוק. חטוף שחייך הוענש והועבר לצינוק. אחד מהשורדים סיפר: "איימו להרוג אותי, אמרו שלא ימצאו אותי אף פעם".

שורד שבי אחר סיפר שהשובים נהגו להכניס חטופים לבידוד למשך ימים. לחטוף נוסף נאמר שמשפחתו נרצחה ב-7 באוקטובר. כל אחד משורדי השבי ששוחררו היום למדו את השפה הערבית בשבי.

אריאל קוניו שנחטף על ידי ארגון ועדות ההתנגדות העממית ורום ברסלבסקי שנחטף על ידי הג'יהאד האיסלמי הוחזקו לבד בשבי בדרום הרצועה.

שורד השבי שגב כלפון גילה רק היום שחברו אסף הרוש, שהיה איתו במסיבה, ניצל. אחרי "מבצע ארנון" שבמסגרתו חולצו ארבעה חטופים בחודש יוני 2024, הורדו מרבית החטופים אל המנהרות והגישה שלהם לתקשורת צומצמה מאוד.

האחים שורדי השבי גלי וזיו ברמן ידעו כי שניהם נחטפו וכי גם חברתם הטובה אמילי דמארי נלקחה על ידי חמאס והוחזקה בשבי, אך השניים לא שהו יחד ולא נפגשו. זיו סיפר כי הוחזק עם בכירי חמאס וקיבל יותר אוכל. גיא גלבוע דלאל ואלון אהל סיפרו כי נפגשו לראשונה בעיר עזה.

החיילים שורדי השבי נמרוד כהן ומתן אנגרסט עברו התעללויות ותחקורים ארוכים. שניהם ידעו מה עלה בגורל חבריהם לטנק ומצבם הנפשי היה קשה. כהן נחשף למאבק של אביו בתקשורת ואף סיפר לו על כך כשנפגשו היום. "שמעתי שעשית הרבה בעיות", אמר לו.

גם מתן צנגאוקר היה מודע למאבק של אימו עינב להשבתו, באופן שהפתיע את המשפחה. צנגאוקר שהה עם כמה חטופים בשבי, אבל מאז השחרור של עידן אלכסנדר היה לבד, ונשאר באותו אזור ברצועת עזה.

צנגאוקר, כמו כל החטופים, איבד משקל ניכר מגופו. הוא סבל מקשיים רפואיים, בין היתר מחסימת מעיים וכאבי בטן חריפים - שפעם אחת הצריכו רופא. סביב השחרור של עידן אלכסנדר, מתן סבל מדכדוך כבד מאוד והיה בקושי נפשי. הוא הועבר בין מנהרות רבות ופגש בכירים בחמאס.