ראש ממשלת הרשות הפלסטינית, מוחמד מוסטפא, רואה בסיום המלחמה ברצועת עזה צעד חשוב לקראת השבת חיי היומיום לתושבים ברצועת עזה, ומדובר בתחילת תהליך שיוביל לאיחוד המוסדות הלאומיים באיו"ש וברצועת עזה.

בישיבת הממשלה הפלסטינית שהתכנסה ברמאללה אמר מוסטפא, כי הערבות היחידה לביטחון ולשלום ולמניעת הישנות אירוע דומה היא מתן אפשרות לממשלה הפלסטינית ברמאללה למלא את תפקידה באופן מלא ברצועת עזה.

לדבריו, שיקום רצועת עזה הוא באחריותה של הממשלה הפלסטינית שגיבשה תוכנית מתאימה ואשר זכתה לתמיכה ערבית, איסלאמית ובינלאומית, ונודעת לה חשיבות בחיזוק העמידה האיתנה של תושבי עזה כדי למנוע את הגלייתם.

עוד הדגיש מוסטפא, כי סיום המלחמה צריך להביא גם לפתרון מדיני של הסכסוך עם ישראל, ולהקמתה בפועל של מדינת פלסטין.

ובתוך כך, איסמאעיל אל-ת’וואבתה, מנהל לשכת העיתונות הממשלתית בעזה, הנשלטת בידי חמאס, אמר, כי הרשות השלטונית מוכנה למסור את השליטה לכל ועדה פלסטינית שיוסכם עליה בהחלטה שתתקבל על ידי גורמים פלסטיניים, ולא זרים, ועד שכך יקרה, המצב הקיים יימשך.