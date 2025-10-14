במקום שבו בדיוק לפני שנתיים יצאו המחבלים לטבח בדרום, נערכה השנה חגיגת שמחת תורה.

למעלה מ־200 משתתפים צעדו ממאהל ההתיישבות באנדרטת החץ השחור אל גדר עזה, ושם רקדו ושרו כשספרי התורה בידיהם, במרחק נגיעה מן הגבול.

הרוקדים, בהם משפחות וצעירים מהגרעינים החלוציים, יצרו מעגלי ריקוד משותפים על קו הגבול עצמו. במהלך החג הצטרפו לחוגגים חיילים רבים המוצבים באזור, והמסר שהועבר היה ברור: עזה לא נשכחה - עזה בשבי, ואנו רוצים לשוב אליה.

האירוע נערך כחלק מהמאבק הציבורי להחזרת ההתיישבות היהודית לחבל עזה. משפחות שוהות במקום ברציפות מאז מוצאי יום הכיפורים, במטרה לשמור על נוכחות אזרחית קרובה ככל האפשר לגדר, ולקרוא לממשלה לקבל החלטה על חידוש ההתיישבות בעזה.

שלומית דחבש, נציגת גרעיני ההתיישבות, אמרה, “אנחנו לא באים רק להיות בשטח, אלא לקדם חזרה לעזה בפועל. אחרי שנתיים של מלחמה, כשהאויב לא הוכרע, הציבור יודע שהפתרון האמיתי הוא התיישבות. עזה היא חלק מארץ ישראל, נחלת שבט יהודה. ואנחנו כאן כדי שזה יקרה".

המשפחות הודיעו כי בכוונתן לקיים בקרוב פעילויות נוספות סמוך עוד יותר לגדר, כדי להגביר את הלחץ הציבורי על הממשלה לשוב ולהתיישב בעזה.