קבוצת האקרים בשם "חזית התמיכה באמצעות סייבר" הודיעה כי ביצעה מתקפת סייבר מוצלחת על חברת MAYA הישראלית, העוסקת בפיתוח וייצור מוצרים מכניים וחשמליים לתעשיות האזרחית, הרפואית והביטחונית.

בהודעה שפרסמה הקבוצה, נטען כי החברה משתייכת למשרד הביטחון ולתעשייה הצבאית, וכי היא משתפת פעולה עם חברות ביטחוניות דוגמת אלביט מערכות ורפאל.

דובר מטעם הקבוצה ציין, כי במסגרת המתקפה הושגו נתונים מחברות הפועלות תחת משרד הביטחון תוך הצגה כתעשיות אזרחיות. לדבריו, נחשפו גם מסמכים ותוכניות לפיתוח ציוד צבאי מתקדם.

בהודעה שצורפה לתיעוד המתקפה הופיעו תמונות של שדרוג לנגמ"ש M-113, אחסון כטב"מ הרמס 900, מדפסת תלת-ממד, ציוד אופטי, לוויין מתוצרת רפאל, מערכת "קרן ברזל 450" ומערכות ירי בשליטה מרחוק.