רבקה בוחבוט, רעייתו של שורד השבי אלקנה בוחבוט, נשאה דברים נרגשים לאחר שבעלה שב מהשבי.

את דבריה פתחה בברכת "שהחיינו", והוסיפה, "אני רבקה בוחבוט ובעלי אלקנה בבית, את המילים האלו חיכיתי להגיד כבר שנתיים ואני עדיין מתקשה להאמין שזהו, הוא כאן".

לדבריה, מצבו של אלקנה טוב אך מורכב. "שום דבר לא פשוט ושום דבר אינו כפי שנראה מבחוץ. במהלך החודשים האחרונים אלקנה לא קיבל אוכל, כפי שהיה נראה בסרטונים ששוחררו. הוא עבר התעללות וסבל גדול, ולקראת השחרור הוא קיבל אוכל בכמות גדולה כדי שיראה קצת יותר טוב עבור העולם - וזה כנגד הבקשות של ישראל והארגונים הבינלאומיים".

עוד הוסיפה, "אלקנה סובל כרגע מכאבי בטן, הוא נפוח, אבל אני בטוחה שהאיש הגיבור שלי יוכל לחזור לאט לאט למצב בריאותי טוב בזכות הטיפול הרפואי והעוצמות שלו".

רבקה שיתפה גם ברגע האישי והמשפחתי. "אתמול היה היום המרגש בחיי, יותר מיום החתונה של אלקנה ושלי ואפילו יותר מהיום שבו נולד לנו ראם. אתמול ראיתי גם את בעלי וגם את ראם נולדים מחדש. הילד שלי קיבל את אבא חזרה וכאימא לא יכולתי לבקש יותר".

בהמשך הודתה רבקה לגורמים השונים שסייעו להשבתו של בעלה: "אני מבקשת להודות לכל מי שתמך ועזר, כל מי שעודד ועזר לשמור את נושא החטופים כדבר החשוב ביותר. כמובן שלא היינו מקבלים בחזרה את אלקנה אל החיים ללא הנשיא טראמפ, השליח וויטקוף והממשל האמריקאי שעשו כל מה שהם יכולים כדי להביא להסכם".

לדבריה, אלקנה "ראה אתכם משם, ראה אתכם ברחובות, ראה את השלטים, העצרות, התפילות... ראה והתרגש שלרגע לא שכחנו אותו מאחור".

את דבריה חתמה במסר אישי: "אני ניצחתי ואת המשימה האישית שלי הצלחתי להגשים. לא הרמתי ידיים וזה ניצחון ענק עבורי. אסור לאף אחד מאיתנו לוותר על תקווה לימים טובים יותר".

עם זאת, הוסיפה קריאה להמשך המאבק: "אני מבקשת להזכיר שהמשימה לא הסתיימה... ישנם עדיין 23 חטופים וחטופה והם חייבים לחזור למנוחת עולם עבור יקיריהם, יחד עם חטוף נוסף שמצבו אינו ידוע. אנחנו כאן עד החטוף האחרון".