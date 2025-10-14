יממה לאחר שובם של איתן הורן, עמרי מירן, נמרוד כהן, מתן אנגרסט, אלקנה בוחבוט וגלי וזיו ברמן, מסרו הערב הצהרות לתקשורת בבתי החולים.

לישי מירן לביא, אשתו של עמרי, סיפרה בהצהרתה באיכילוב על הרגע שבו בנותיה רוני ועלמא פגשו את אביהן לראשונה אחרי 738 ימים. "הבטחתי להיאבק עד שעמרי יישמע שוב את המילה 'אבא', עד שהוא יקבל חיבוק שירפא הכול - ואתמול ההבטחה הזו סוף סוף התקיימה", אמרה.

מירן לביא הזכירה את אביו של עמרי, דני מירן, "האיש עם הזקן הלבן, שותפי למאבק, שלא ויתר לרגע", והודתה גם למטה המשפחות, לאלוף (במיל') ניצן אלון ולקצינה המלווה סיגל: "קרן אור בתוך כל החושך הזה".

היא הודתה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולשליחיו, קושנר וויטקוף, "שהיו זמינים מסביב לשעון ופתחו בפנינו את שערי הבית הלבן בכל עת". היא הדגישה כי "הנחישות והמסירות שלהם הן שהביאו אותנו לרגע המיוחל הזה".

מירן לביא הקדישה דבריה גם למשפחות החטופים החללים שלא שבו: "בעוד אני מאושרת על כך שקיבלתי את עמרי שלי חזרה, אני לא יכולה שלא לחשוב על חבריי שאיבדו את יקיריהם בשבי. הסיוט שלהם לא נגמר, והשמחה לעולם לא תהיה שלמה". לדבריה, "מסע השיקום הלאומי שלנו רק החל, והוא לא יסתיים עד שהחטוף האחרון ישוב ועד שתוקם ועדת חקירה ממלכתית. רק כך נייצר מדינה שראויה לילדים שלנו, בה רוני ועלמא יוכלו לגדול".

ויקי כהן, צילום: אלון גלבוע

ויקי כהן, אימו של נמרוד, פתחה את דבריה באיכילוב, "כבר שנתיים שהחיוך נעלם מפניי, אבל מאז שנמרוד חזר אני לא מפסיקה לחייך. אחרי שנתיים, אני סוף סוף יכולה לנשום לרווחה". היא סיפרה כיצד בלילות הארוכים של החרדה לא הצליחה לעצום עין, אך בלילה שלאחר שובו של בנה "כולנו פשוט קרסנו למיטות בשעה מוקדמת - ישנו נפלא, כשנמרוד לצידי. בטוח. מוגן". לדבריה, רגע האיחוד היה אחד המרגשים בחייה: "לא אמרנו מילה, רק התחבקנו ונתנו לדמעות לפרוץ".

"אל תתנו לחיוך להטעות - כולנו מגויסים למשימה: להחזיר את נמרוד לחיים נורמליים ככל האפשר. נחבק אותו, נעטוף אותו, ויחד נלווה אותו במסע ארוך, משמח ומלא תקווה".

צילום: פאולינה פטימר

ענת אנגרסט, אמו של מתן, פתחה את דבריה בהתרגשות: "הלילה, אחרי 738 לילות ללא שינה, הצלחתי להירדם לראשונה כשהראש של מתן, בני אהובי, בחיקי". היא סיפרה כי מעולם לא איבדה את האמונה שעם ישראל יצליח להשיב את החטופים: "לא היה לי ספק שנצליח, כי אמא לעולם לא מוותרת על ילדיה, ואומה שלמה לא ויתרה על אזרחיה".

אנגרסט הודתה לחיילי ולמפקדי צה"ל, ולכוחות הביטחון "שבמשך שנתיים נלחמו בחירוף נפש להחזרת יקירנו", ואמרה כי היא נושמת לרווחה "כאמא יחד עם אימהות הלוחמים שיודעות עכשיו יותר מתמיד שהמדינה תילחם על הילדים שלה בחזרה".

בהמשך סיפרה על מתן, שמתחיל לראשונה להסתגל לשגרה: "הוא לומד מחדש מה זו שגרה רגילה, מהדברים הקטנים כמו לשבת לאכול עם סכין ומזלג". היא הודתה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולצוותו ולד"ר מרים אדלסון, "על פועלם המסור למען השבת יקירינו", וכן למטה המשפחות ולצוות הרפואי באיכילוב על הטיפול המסור. עם זאת, אנגרסט לא הסתירה את כאבה: "קשה לי עם המחשבה שהיו כאלו שהיו מוכנים לוותר עליו, שההסכם שהחזיר אותו נחתם למרות גורמים בהנהגה, ולא בזכותם. הסכם בזמן היה יכול לקצר למתן שלי את הסבל - ובעיקר להציל עוד 42 חטופים שעבורם מאוחר מדי".

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר הערב בבית החולים בילינסון, שבו מאושפזים כמה מהשורדים האחרים - בהם אלון אהל, אביתר דוד, גיא גלבוע דלאל, איתן מור ואבינתן אור. "הבטחתי להחזיר אותם - והחזרנו אותם. באותה נחישות אנחנו מטפלים בהשבת החללים, לא נחסוך שום מאמץ ושום אמצעי כדי להחזיר אותם", אמר. לדבריו, "אני מאמין שבשיטה הזאת אנחנו קודם כל נקבל בשורות כבר על החזרת חטופים חללים נוספים, אני מקווה בשעות הקרובות. אבל אנחנו נחושים להחזיר את כולם".