רב היישוב ברוכין בשומרון ורב בישיבת מעלה אליהו, הרב מאיר הילביץ, פרסם ביקורת חריפה על קיום התפילות בכיכר החטופים בתל אביב.

"בעיניי כיכר החטופים הינו המקום היותר המכוער, והיותר רקוב, בימים ובשעות אלו, אין עוד שום עניין בו, משפחות השבויים נמצאות לציד יקיריהם, משפחות החללים נערכות לימים קשים וכואבים של קבירת מתיהם".

"בכיכר החטופים יש רק פוליטיקה קטנה והרבה שנאה שאיננה יודעת גבולות! שיכרון של שנאה שאינני חושב שנכון ואפשר לטפל בו באהבה. חגיגות ההקפות שם בעיני אינם אלא זריקת אבן למרקוליס! הם רק יעמיקו את השימוש המיני והזול שעושים אנשים קטנים בסבלם של אחיהם ובסבלה של האומה".

"למעשה כמובן אינני חולק על ראש הישיבה והישיבה ודאי תתנהל ע"פ הנהגתו המופלאה, אבל את דעתי הנני מחוייב להשמיע! ולו מצד כמויות ההודעות שקיבלתי מצאת החג המוחות על התנהלות ישיבתינו הקדושה, אינני יודע מה סברו היועצים החשובים שאתם התייעץ ראש הישיבה, אבל זו דעתי העניה. והאמת והשלום אהבו".