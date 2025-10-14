שובו של יוסף חיים הוא מופת של אמונה ערוץ 7

אביו של יוסף חיים אוחנה, ששב מהשבי לאחר שנתיים, נשא דברים נרגשים עם שובו של בנו, והביע תחושת הודיה עמוקה כלפי כל מי שליווה את המשפחה לאורך התקופה הקשה.

בראשית דבריו אמר אבי אוחנה, "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". הוא הוסיף, "אנחנו ניצבים כאן היום - נרגשים, דומעים, מודים ומברכים - על הרגע הזה שלא חדלנו לקוות לו, במהלך השנתיים הקשות שעברנו. שובו של יוסף חיים, אחרי תקופה ארוכה וכואבת - הוא בעינינו מופת של רחמי שמיים, של כוח אמונה, ושל סולידריות שאין לה אח ורע".

בהמשך, הביע תודה לבורא עולם, לעם ישראל, לצה"ל, ולהנהגה הרוחנית שליוותה את המשפחה: "תודה לבורא עולם שעמד איתנו לאורך כל הדרך... תודה לעם ישראל - לכל יהודי ויהודייה, בארץ ובעולם - שהתפללו, חיבקו, תמכו... תודה לצה"ל וללוחמיו הגיבורים... תודה להנהגה הרוחנית ובראשם כבוד הרב רבי דוד אבוחצירא שליט"א והרב שלום ארוש שליט"א".

אוחנה הוסיף וציין את תרומתם של שלושה קצינים שליוו את המשפחה: "תודה לשלושת הקצינים, מלאכים בירוק שליוו אותנו לאורך השנתיים, ארז, לימור וטל".

בדבריו ציין גם את כאבם של המשפחות השכולות: "בלב כואב אנחנו מרכינים ראש ומשתתפים בצערן העמוק של המשפחות שאיבדו את יקיריהן... רק חיבוק אחד גדול מאיתנו, ותפילה שהשם ישלח להם כח ונחמה".

את דבריו חתם בתפילה, "שהקב"ה יאמר די לצרותינו, ויביא רפואה שלמה לכל פצועינו... שנדע ימים של שלום, של אחדות אמיתית, של אהבת חינם, של נחמה".