המסר של טראמפ: אני לא משחק משחקים הבית הלבן

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הערב (מוצאי שבת) כי "כל 20 החטופים חזרו ומרגישים טוב ככל שניתן היה לצפות, ונטל גדול הוסר - המשימה טרם הושלמה".

לדברי טראמפ, "המתים לא הוחזרו כפי שהובטח. השלב השני מתחיל עכשיו".

"אם חמאס לא יתפרק מנשקו - אנחנו נפרק אותם מנשקם. הם יודעים שאני לא משחק משחקים", אמר. "אני דיברתי עם חמאס ואמרתי להם שהם יתפרקו מנשקם - והם אמרו שהם יעשו את זה. אם לא, אנחנו נפרק אותם מנשקם - וזה אולי יתבצע באלימות".

כשנשאל בפתח הבית הלבן בזמן שקיבל אליו את נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי אם חמאס "מעכב" את המשך יישום ההסכם, השיב הנשיא: "אנחנו נראה".

חמאס, יש לציין, טען בתחילת המשא ומתן שהוא יודע על מיקומם של 14 חללים מתוך 28. מערכת הביטחון סבורה שהוא יודע על יותר, אך מעריכה גם כי הוא לא יודע על כולם.

מעמד קבלת ארונות החטופים החללים צילום: דובר צה"ל

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב, במהלך ביקור שורדי שבי שאושפזו בבית החולים בילינסון כי "אנחנו מטפלים בהשבת החללים באותה נחישות, באותה אחריות ובאותה רצינות. אנחנו לא נחסוך שום מאמץ ושום אמצעי כדי להחזיר אותם. אני מאמין שבשיטה הזאת אנחנו קודם כל נקבל בשורות כבר על החזרת חטופים חללים נוספים, אני מקווה בשעות הקרובות. אבל אנחנו נחושים להחזיר את כולם".