ד"ר צביקה מור עדכן מיד לאחר צאת החג במצבו של בנו החטוף איתן, ששוחרר בערב החג לאחר שנתיים בשבי החמאס ברצועת עזה.

"איתן שלנו חוזר אל החיים בישראל, חוזר אל החיים במשפחה, חוזר לקחת אחריות על עצמו, לבחור בעצמו מתי הוא שותה קפה, מתי הוא הולך לשירותים, מתי הוא אוכל וכמה הוא אוכל".

האב מציין כי "ברוך השם, איתן יותר טוב, אני יכול להגיד אחרי 24 שעות, איתן כבר יותר טוב, ממש מתקדם, גם הרופאים אומרים, גם המצב הבריאותי שלו, ברוך השם, טוב, יש עדיין קצת עבודה. ואנחנו עוטפים אותו, עוטפים אותו כאן כמה שצריך".

"הצוות כאן בבלינסון מדהים, מדהים, כולם עוטפים אותנו כאן, מפנקים אותנו, עוזרים לנו בכל דבר, ואנחנו נהיה עם איתן עד שאיתן יוכל לחזור לשגרה שלו, הוא כבר מחכה לזה גם כן".