המפגש של נתניהו עם איתן מור ללא קרדיט

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה הגיעו הערב (שלישי) לבית החולים בילינסון בפתח תקווה, שם פגשו את שורדי השבי אבינתן אור, אלון אהל, גיא גלבוע דלאל, אביתר דוד ואיתן מור.

במהלך ביקור ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית החולים בילינסון, שורד השבי איתן מור סיפר לו כי במהלך שהותו בשבי בעזה ניהל איתו שיחות עם עז א-דין אל-חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס.

לדבריו, אל-חדאד אמר לו: "אם יהיה מישהו שייצא ראשון - זה אתה. ממילא אבא שלך לא יוצא להפגנות, אז נחזיר אותך ראשון".

"בצאת החג באתי עם רעייתי שרה לבית החולים לפגוש את הבנים היקרים שחזרו הביתה", אמר נתניהו בבית החולים. "במהלך השנתיים האלה, רעייתי ואני נפגשנו עם המשפחות פעמים רבות. בכינו איתן, חיבקנו אותן, והבטחתי להן: אנחנו נחזיר אותם. לא היה יום שלא קיבלתי דיווחים על מצבם. הבטחתי להחזיר אותם - והחזרנו אותם. ועכשיו, אחרי שהם מחובקים על ידי משפחותיהם, גם אנחנו נחבק אותם".

ראש הממשלה הודה למתאם השבויים והנעדרים גל הירש "שעשה עבודה פנטסטית בטיפול במשפחות ובמגע עם החטופים".

הוא הוסיף כי "באותה נחישות, באותה אחריות ובאותה רצינות אנחנו מטפלים בהשבת החללים. לא נחסוך שום מאמץ ושום אמצעי כדי להחזיר אותם". לדבריו, "אני מאמין שבשיטה הזאת נקבל בשורות כבר בשעות הקרובות על החזרת חטופים חללים נוספים - אנחנו נחושים להחזיר את כולם".

ד"ר צביקה מור עדכן מיד לאחר צאת החג במצבו של בנו החטוף איתן, ששוחרר בערב החג לאחר שנתיים בשבי החמאס ברצועת עזה.

"איתן שלנו חוזר אל החיים בישראל, חוזר אל החיים במשפחה, חוזר לקחת אחריות על עצמו, לבחור בעצמו מתי הוא שותה קפה, מתי הוא הולך לשירותים, מתי הוא אוכל וכמה הוא אוכל".

האב מציין כי "ברוך השם, איתן יותר טוב, אני יכול להגיד אחרי 24 שעות, איתן כבר יותר טוב, ממש מתקדם, גם הרופאים אומרים, גם המצב הבריאותי שלו, ברוך השם, טוב, יש עדיין קצת עבודה. ואנחנו עוטפים אותו, עוטפים אותו כאן כמה שצריך".

"הצוות כאן בבלינסון מדהים, מדהים, כולם עוטפים אותנו כאן, מפנקים אותנו, עוזרים לנו בכל דבר, ואנחנו נהיה עם איתן עד שאיתן יוכל לחזור לשגרה שלו, הוא כבר מחכה לזה גם כן".