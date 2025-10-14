צה"ל קיבל לידיו ארבעה ארונות של חללים חטופים, שהועברו אליו מחמאס דרך הצלב האדום. הפעם, ארגון הטרור לא פרסם את שמות החטופים החללים שמסר.

לפי הערכות, מחר חמאס יעביר כמה נוספים - ככל הנראה ארבעה, אבל המספר הסופי עדיין לא ברור.

מוקדם יותר נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הערב כי על אף ש"כל 20 החטופים חזרו ומרגישים טוב ככל שניתן היה לצפות, ונטל גדול הוסר - המשימה טרם הושלמה".

לדברי טראמפ, "המתים לא הוחזרו כפי שהובטח. השלב השני מתחיל עכשיו". בהמשך התחייב כי חמאס יתפרק מנשקו - אם יעשה זאת בעצמו, או לא. "זה יקרה, ואם לא אנחנו נעשה את זה עבור חמאס. הם יודעים שאני לא משחק משחקים", אמר נשיא ארה"ב.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום שורדי שבי בבית החולים בילינסון, והתייחס לנושא החללים החטופים. "באותה נחישות, באותה אחריות, באותה רצינות, אנחנו מטפלים בהשבת החללים. אנחנו לא נחסוך שום מאמץ ושום אמצעי כדי להחזיר אותם", אמר. "אני מאמין שבשיטה הזאת אנחנו קודם כל נקבל בשורות כבר על החזרת חטופים חללים נוספים, אני מקווה בשעות הקרובות. אבל אנחנו נחושים להחזיר את כולם"