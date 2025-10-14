השר אופיר סופר השתתף הערב (שלישי) בהקפות שניות בבית החולים שיבא תל השומר יחד עם תלמידי ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל.

"זה ערב מרגש והתרגשנו גם בשמחת תורה", אמר סופר לערוץ 7. "יש תחושה של סגירת מעגל אך המלאכה עדיין לא תמה. עדיין צריך להשיב את כל החטופים ולוודא שחמאס לא נמצא בגב שלנו".

הוא מוסיף כי "שנתיים אחרי אותה שמחת תורה כואבת ועצובה - אנחנו רוקדים - ומאוד גאים בעם שלנו, בתורה ובחזון שמחבר את כולנו ויוצר את הערבות ההדדית בעם היהודי".

סופר ציין כי מרגש במיוחד לרקוד יחד עם פצועי המלחמה. "אלפי פצועים עברו בבית החולים בשנתיים האחרונות תהליך שיקום שכרוך בכאב אבל גם בהרבה תקווה וכשעם ישראל עוטף אותם. עלינו לחזק את האחדות, השמחה והערבות ההדדית, כי זה מה שנותן לנו את הכוח".