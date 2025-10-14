שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף הערב (שלישי) בהקפות שניות בשדרות, "תהיה התיישבות יהודית בעזה, כי בלי התיישבות אין ביטחון", הצהיר.

"שדרות הולכת להיות המקום הבטוח ביותר בארץ", אמר השר. "כשהגעתי לפה בשנה שעברה אמרתי שלא נשקיע שקל אחד במיגון - אבל נשקיע מילארדים בחינוך, בבנייה, בתשתיות ובפיתוח".

"אני אומר את זה מהשמחה העצומה שזכינו לשמוח היום שכל חטופינו החיים שבו הביתה בהתרגשות אדירה", קרא סמוטריץ'.

"באותה הנשימה: מה שאמרתי שנה שעברה - לא יהיה חמאס בעזה, לא יהיה איום על אזרחי ישראל בעזה ותהיה התיישבות יהודית בעזה ראשית כי זאת ארץ ישראל וזה שלנו, ושנית כי בלי התיישבות אין ביטחון. אנחנו בעזרת השם נמשיך את סדרת הניצחונות ואת הניסים הגדולים והניצחון המלא".