"תמו ימי השבי של עמרי - הדרך לא תמה" דוברות

מאות רבות השתתפו בהקפות השניות המרכזיות של תושבי צפון השומרון, שהתקיימו ביישוב ריחן ליד ביתו של נדב מירן, אחיו של שורד השבי עמרי מירן ששב בערב החג משבי ארגון הטרור חמאס.

נדב קרא להמשיך בהשבת החטופים ולהשמיד את ארגון הטרור חמאס. בשיאו של האירוע, לבקשתו של נדב אחיו של עמרי מירן, הוא בירך שהחיינו והסיר יחד עם ראש המועצה יוסי דגן את השלט "מחכים לעמרי בבית".

נדב מירן, אחיו של עמרי מירן, אמר: "אתמול תמו להם ימי השבי של עמרי ועשרים חטופים, אנחנו מאושרים אבל הדרך לא תמה. נשארו לנו שם עוד 28 חטופים, ונביא את כולם כמו שהבאנו את העשרים האלה. בעוצמה, בנחישות ובעוז, כולנו נדאג שממשלת ישראל תממש את ההסכם מול חמאס, ותביא את כל החטופים הנה, בביטחון ובהשמדת חמאס עד הסוף".

ראש המועצה השיב: "כשאנחנו עומדים כאן יחד איתך נדב, אנחנו מרגישים דבר שרק בעם ישראל מרגישים: את הביחד הזה. כי אנחנו משפחה אחת, כי אנחנו עם אחד, ואני מבקש להודות לך ולכל החטופים היקרים מפורום תקווה שהחזיקו את הרוח של עם ישראל והגבירו את הלחץ הצבאי, שדחף בכל הכוח לזה שהאחים שלנו חזרו".

"ביחד איתך, ועם הדברים מלאי הגבורה שאמרת, בדיוק כמו שאמרת - נמשיך להיאבק עד שכל האחים שלנו יחזרו, נאבק כדי שחמאס הנאצים האלו יוכרתו מהעולם, ונעבוד כדי לחזק את ההתיישבות בעוטף עזה, בצפון וביהודה ושומרון, ונביא ריבונות מלאה ביהודה ושומרון - זה יהיה הניצחון".

מירן הניף את ספר התורה, ודגן סיכם: "מתוך השמחה הזאת נשמח בשמחת התורה, כשאנחנו ביחד - אנחנו מנצחים. עם ישראל חי!". לאחר מכן מאות המשתתפים נסחפו בשירה מרגשת של "אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה".