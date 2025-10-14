הסגנית לשעבר של נשיא ארה"ב, קמלה האריס, סירבה לקבוע אם ישראל מבצעת רצח עם בעזה, אך אמרה כי מדובר בשאלה לגיטימית שחובה לבחון.

האריס התראיינה ביום ראשון לתוכנית "The Weekend" ברשת MSNBC, במסגרת סיבוב ההשקה לספרה החדש "107 ימים".

בריאיון נשאלה האריס, "רבים במפלגתך מכנים את מה שקורה בעזה ג'נוסייד. האם את מסכימה עם זה?" והשיבה, "זה מונח משפטי שבית משפט יקבע, אבל אני אומרת לכם - כשמסתכלים על מספר הילדים שנהרגו, מספר האזרחים החפים מפשע שנהרגו, הסירוב לספק סיוע ותמיכה - עלינו כולנו לעצור ולשאול את השאלה הזאת ולהיות כנים לגביה, כן".

בהמשך הראיון, נשאלה האריס אם יש להחמיא לנשיא דונלד טראמפ על תפקידו בהשגת הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, שבמסגרתו שוחררו 20 בני ערובה. היא השיבה, "אני לא חושבת שצריך לחלק קרדיט באופן סלקטיבי. אני באמת מקווה שזה יתממש ושהשבויים ישוחררו, שעזה לא תטופל יותר באכזריות כזו, ושסיוע ייכנס. אני מוקירה את אלה שהיו מעורבים בתהליך - הקטארים, המצרים והנשיא".