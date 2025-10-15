הרב מרדכי יוסף הכהן זצ"ל, רב מקומי בטבריה המכהן כראש כולל בעיר, נפטר במהלך חג שמחת תורה. הרב היה בן 61 בפטירתו.

בליל שמחת תורה הרב הכהן עוד מסר שיחה לתלמידיו ולפנות בוקר הוא נפטר בפתאומיות.

בני הקהילה ספדו אחר לכתו וסיפרו כי היה ידוע כאיש ישר ועניו ששימש כפוסק ומורה דרך רוחני מוערך. רבים פנו אליו לייעוץ בשאלות הלכה, והוא קיבל כל אחד במאור פנים.

הרב זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך של בנים ובנות, חתנים ונכדים.

מסע ההלוויה יצא הלילה (מוצאי שמחת תורה) לבית העלמין הזורעים (טוהר רחל) בטבריה, שם נטמן. בעקבות האבל הכבד בוטלו אירועי הקפות השניות שתוכננו בעיר.