מתנדב הצלה מבני ברק נפגע הערב (שלישי) באורח קשה כשרכב על אופנוע לכיוון אירוע חירום בכביש 4. התאונה אירעה סמוך למחלף גנות בכביש 44, רגעים ספורים לפני שהגיע ליעדו.

הדיווח על האירוע התקבל במד"א זמן קצר לפני השעה 23:00. הגבר בן 30 נפגע, ככל הנראה, מפגיעת רכב תוך כדי נסיעתו. צוותי מד"א שהגיעו למקום מצאו אותו במצב קשה וסובל מחבלות במערכות גוף שונות.

"צוותי החובשים והפראמדיקים שלנו מעניקים לו טיפול רפואי דחוף ומעבירים אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא. מדובר בגבר כבן 30 שמצבו מוגדר כקשה עם חבלה רב מערכתית", עדכן דובר המד"א.

עמיתיו בארגון ההצלה הפיצו קריאה להתפלל עבורו. "אחד ממתנדבינו המסורים, שיצא להצלת חיים, נמצא כעת במאבק על חייו שלו", נכתב במסר שפורסם.

"מבקשים מכולם להפסיק לרגע ולהעלות תפילה עבור חיים יהודה לייב בן חווה, שיזכה להחלמה מהירה ומלאה יחד עם כל חולי ישראל".