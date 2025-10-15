הרשויות באלג'יריה הרסו בימים האחרונים את בית הכנסת ההיסטורי "שלום לבחאר" בשכונת באב אל-וואדי בבירת המדינה.

התקשורת המקומית דיווחה כי ההריסה נעשתה בשל סכנת קריסה שהמבנה היווה.

רועי קייס מ'כאן חדשות' דיווח כי המבנה הוקם ב-1894 על קרקע שתרם בן הקהילה שלמה לבחאר.

בית הכנסת שימש את הקהילה היהודית עד לשנת 1962, כאשר רוב יהודי אלג'יריה עזבו את המדינה לאחר קבלת העצמאות. מאז שימש המבנה כאולם לאירועים.

על פי דיווחים מקומיים, במשך שנים היווה המבנה סכנה לעוברים ושבים ולתלמידי בתי ספר בסביבה. העיתון המקומי "אל-ח'בר" דיווח כי בשנים האחרונות פעלו צאצאי יהודי אלג'יריה, בסיוע שגרירות זרה שזהותה לא פורסמה, כדי למנוע את ההריסה.

המאמצים הללו אכן עיכבו את ביצוע ההריסה במשך תקופה, אך בסופו של דבר לא הצליחו למנוע אותה.