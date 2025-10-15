בית המשפט בעיר לידס שבבריטניה החל השבוע לדון בתיק של צעיר בן 21 החשוד בהכנות מתקדמות לביצוע פיגוע טרור המכוון נגד יהודים.

ג'ורדן ריצ'רדסון, תושב אוליבר קלוז באזור מזרח יורקשייר, עומד בפני האשמות בהכנה לפעולת טרור שהתבצעה בין אוגוסט לדצמבר 2024.

כתב האישום חושף תמונה מדאיגה: בעת מעצרו של החשוד נתפס פתק בכתב ידו ובו מפורטת תוכנית פעולה אלימה - "להשליך את כל הרימונים אל תוך ההמון, לפתוח באש לעבר הולכי רגל, לדקור כל מי שמתקרב אליך, ובשום מצב לא להיתפס בחיים".

למרות הממצאים, הנאשם דחה את ההאשמות במעצרו והצהיר לחוקרים: "אני לא מסכן איש".

על פי דיווח של רשת BBC, התובעת קתרין רובינסון הציגה בפני השופטים ראיות נוספות. בחיפוש שנערך בדירתו של החשוד נחשפו מסמכים נוספים, ביניהם נוהל מפורט להכנת גז חרדל - נשק כימי אסור.

כמו כן, התגלו בדירה קשת מקצועית וסכין. החוקרים איתרו היסטוריית גלישה רחבה באתרי אינטרנט העוסקים באידיאולוגיה אסלאמיסטית קיצונית, כולל חומרים המהללים ומפרטים פעולות טרור קודמות.

התביעה מציגה תמונה של שנאה עמוקה ומתמשכת. "החשוד הביע שוב ושוב את רצונו להרוג יהודים, תוך שימוש בביטויים גזעניים פוגעים", אמרה רובינסון בפתח הדיון.

"הוא דן ברצינות באפשרות לנסוע לשטחים הפלסטיניים במטרה להילחם ביהודים, חיפש במנועי חיפוש כיצד ניתן להתגייס לארגון חמאס מבריטניה, ואף הצהיר בצורה גלויה על כוונתו להיכנס לבית כנסת כשהוא חבוש באפוד חומר נפץ".

ההאשמה מתבססת גם על פעילות אינטנסיבית ברשתות החברתיות. רובינסון הראתה לחבר המושבעים תכנים שהחשוד הפיץ דרך מספר חשבונות באינסטגרם, אחד מהם נושא את השם "אנגלו ג'יהאד". בין החומרים שהוצגו בכבדות - צילומי וידאו של הוצאה להורג של העיתונאי האמריקאי ג'יימס פולי בידי המחבל הבריטי מוחמד אמוואזי, שכונה "ג'ון הג'יהאד", שפעל עבור ארגון דאעש.

התביעה מתארת תהליך של רדיקליזציה מהירה. החשוד הצהיר כי עבר המרת דת לאסלאם למחרת חג הרמדאן, ומאז הכפיל את ביטויי התמיכה שלו בג'יהאד אלים. "הוא חזר על הרצון שלו לקחת חלק בג'יהאד, להרוג 'כופרים', והגדיר את עצמו בגלוי כטרוריסט", העידה רובינסון.