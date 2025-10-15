גופתו של החייל החטוף תמיר נמרודי ז"ל שהוחזרה משבי חמאס בעזה זוהתה הבוקר (רביעי) במכון לרפואה משפטית באבו כביר.

אלון, אביו של תמיר כתב, "בשברון לב וכאב עצום מנשוא אנו מודיעים כי גופתו של תמיר, בני בכורי האהוב, הושבה הלילה מעזה. פרטים על מועד הלוויה ימסרו בהמשך"

נמרודי ז"ל, בן 20, נחטף מבסיס מת"ק עזה סמוך למעבר ארז, שם שירת כמש"ק חינוך, יחד עם שני חיילים נוספים, רון שרמן וניק בייזר ז"ל, שנרצחו בשבי חמאס וגופותיהם חולצו על ידי צה"ל. חטיפת השלושה תועדה בסרטון שהפיץ חמאס ב-7 באוקטובר ובו הם נראים כשהם מובלים על ידי מחבלים משטח הבסיס לרצועת עזה.

זמן קצר לאחר שהותר לפרסום הודיע מטה משפחות החטופים כי היום "התאריך העברי של הירצחו".

תמיר הוא בנם הבכור של חירות ואלון, אחיהם של מיקה ועמית. הוא היה החטוף היחיד מבין אלה שנותרו בעזה שלא הוגדר חלל באופן רשמי. במדיו של נמרודי נמצא אחרי חטיפתו פתק מרגש שכתב: "להצליח לעזור להרבה אנשים, ליצור מעגל חברתי קרוב, לא לפגוע".

הלוויתו תתקיים מחר (חמישי) בבית העלמין הצבאי בכפר סבא בשעה 13:00.