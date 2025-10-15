שורדת השבי מיה רגב, שפגשה את גיא אילוז ז"ל בבית החולים שיפא בעזה, ספדה לו לאחר שגופתו זוהתה במכון לרפואה משפטית.

"אתמול כשפירסמו את השם שלך החזקתי את עצמי חזק. חיכיתי עד שיאשרו שזה באמת אתה - שאתה באמת חוזר", כתבה.

רגב כתבה בסטורי באינסטגרם כי "כשהגעתי לבית חולים ופגשתי אותך בפעם הראשונה אמרת לי שהמחבלים אמרו שתכף מגיעה לך הפתעה. אמרת לי שחשבת שהם יביאו לך תה עם מרווה, ואז אני הגעתי. רק מלשמוע אותך אומר את זה אפשר ללמוד הרבה על האדם שאתה. צנוע, מיוחד ואוהב את הדברים הפשוטים שבחיים.

"החיבור איתך היה מיידי, ובמקום כל כך נמוך נתת לי נקודת אור ענקית, סבלת שבוע לבד עד שהגעתי ודיברנו על הדברים הכי פשוטים וטהורים במקום הכי אפל ונורא שידע האדם. סיפרת לי שהנחמה היחידה שלך בזה שאתה בשבי היא שלא תצטרך להיות בהלוויה של אלון ורבר שנרצח לך מול העיניים. לא עבר הרבה זמן וכבר לא היית בין החיים".

היא הוסיפה: "מאותו הרגע הבטחתי לעצמי שאני חוזרת הביתה לא רק למשפחה שלי, אלא גם למשפחה שלך. הרגשתי שבאיזשהו מקום חיכית לי שאגיע. חיכית לי שאגיע כדי שאוכל לספר את הסיפור שלך - וכך היה. אתה בבית והמעגל הזה סוף סוף נסגר. נוח על משכבך בשלום גיא".