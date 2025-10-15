המפגש המרגש בין אלקנה בוחבוט לאיש הלגו עזר מציון

בבית החולים שיבא בתל השומר התקיים אמש (שלישי) מפגש מרגש במיוחד בין אלקנה בוחבוט, ששב משבי חמאס, לבין מאור כהן, המכונה "איש הלגו" של עזר מציון.

לפני שמונה חודשים, זמן קצר לאחר ששוחרר מהשבי, סיפר אוהד בן עמי למאור כהן כי החטופים דיברו במנהרות עזה על פעילותו למען ילדים חולים.

"אתה לא יודע כמה דברנו עליך בשבי", אמר אז בן עמי, "אתה יודע על מה? על זה שאתה עושה טוב לילדים בבתי חולים, שאתה מביא להם את הלגו בהפתעה. אני אוהב אותך. אתה בן אדם מדהים. תמשיך לעשות את מה שאתה עושה".

מי שסיפר לבן עמי בשבי על מאור כהן היה אלקנה בוחבוט, ששהה עמו יחד במשך חודשים ארוכים ונחשף לעשייה של כהן דרך קבוצת "אבא פגום".

אמש נסגר המעגל כאשר מאור הגיע לשיבא כדי להעניק ערכות לגו לשבים. שם פגש לראשונה את אלקנה, שאמר לו בהתרגשות, "דברתי עליך, אתה לא מבין כמה דברתי עליך. אתה האדם הכי מטורף שהכרתי".