כל אחד מכיר את זה, אחרי יום ארוך, כל מה שאנחנו באמת רוצים זה ליפול למיטה ולהרגיש שנכנסנו לעולם אחר. שינה טובה היא לא רק מנוחה, היא הבסיס לאנרגיה, למצב רוח ולבריאות שלנו. כאן בדיוק נכנסת רומי, מותג ששם לעצמו מטרה לשנות את חווית השינה של הישראלים, ולהפוך אותה לנגישה יותר, נוחה יותר ובעיקר איכותית באמת.

איך הכול התחיל

הרעיון מאחורי רומי היה פשוט: להציע פתרון אמיתי לאנשים שחיפשו מזרן או כרית טובה בלי לשבור את הכיס ובלי להסתבך בחנויות. לא עוד התלבטויות מול מוכרים, לא עוד מחירים מופקעים אלא קנייה ישירה, פשוטה ושקופה. החזון היה שכל אחד יוכל להרשות לעצמו מוצר איכותי, בלי להתפשר על חווית השינה.

מה הערך הכי חשוב מבחינת רומי כשאנחנו חושבים על הלקוחות?

"הדבר הכי חשוב לי זה אמון. כשלקוח קונה מוצר, אני רוצה שהוא ירגיש שקיבל בדיוק מה שהובטח לו איכות, שירות, ושקט נפשי שהוא לא צריך לדאוג עוד כמה שנים."

קנייה פשוטה - חוויה גדולה

בעולם שבו אנחנו מזמינים כמעט כל דבר בלחיצת כפתור, גם מוצרי שינה צריכים להיות זמינים באותה הקלות. באתר של רומי אפשר למצוא את כל מה שצריך לחדר השינה - לבחור, להזמין ולקבל במשלוח חינם עד הבית או באיסוף עצמי מתואם מראש.

החוויה נבנית סביב נוחות אמיתית: בלי לנסוע רחוק, בלי בזבוז זמן, הכול מגיע עד אליכם.

המוצרים שהפכו לשם דבר

הצלחה לא נבנית סתם כך. הסיבה שיותר ויותר אנשים בוחרים ברומי היא שהמותג שם דגש בדיוק על מה שחשוב - מזרנים וכריות. שני המוצרים האלה הם הלב של השינה, וכשמשקיעים בהם - מרגישים את ההבדל בכל לילה מחדש.

המזרנים של רומי מתוכננים כך שיתאימו למגוון רחב של צרכים: יש מי שמעדיפים תחושה יציבה ותומכת, ויש מי שמחפשים רכות עוטפת.

הכריות מעניקות תמיכה נכונה לצוואר ולגב העליון, ומאפשרות שינה רציפה ונעימה בלי להתעורר עם כאבים מיותרים.

מזרונים איכותיים - לא מתפשרים על הלב של השינה

מזרונים איכותיים הם בדיוק מה שעושה את ההבדל אצל רומי. אלו לא מזרנים שנשחקים אחרי שנה, אלא כאלה שמחזיקים לאורך זמן, שומרים על התמיכה ונותנים לגוף לנוח באמת. בסופו של דבר, מזרן טוב הוא השקעה בבריאות, וזה הערך שמוביל את המותג.

איכות במחיר הוגן

כששומעים "מותג מוביל" הרבה פעמים חושבים מיד על מחירים גבוהים. רומי באה לשבור את המשוואה הזו. כאן האיכות לא מגיעה עם תג מחיר מרתיע אלא עם גישה שווה לכל כיס.

הקהל מצביע ברגליים

לקוחות שהזמינו כבר מספרים על ההבדל: לילות שקטים יותר, שינה רציפה, וכמובן השירות, המשלוחים שמגיעים בזמן, המענה האישי והתחושה שמישהו באמת עומד מאחורי ההבטחות. החיבור הזה בין מוצר טוב לשירות אמין הוא בדיוק מה שבנה את המוניטין של רומי כמותג מוביל.

הרבה מעבר למוצר

רומי לא מציעה רק מזרנים וכריות, היא מציעה חווית חיים. שינה טובה יותר משמעה ימים רגועים יותר, מצב רוח טוב יותר, וגם בריאות טובה יותר. המותג הזה לא עוסק רק במכירה, אלא באיך לשפר את איכות החיים של אנשים, וזה אולי ההבדל הכי גדול.

זוג כריות היברידיות להתאמה אישית צילום: רומי

שינה טובה מתחילה בבחירה נכונה

לא מעט אנשים מגלים עד כמה איכות השינה משפיעה על שגרת היום יום שלהם. עייפות בבוקר, חוסר ריכוז בעבודה או אפילו כאבי גב חוזרים - כולם קשורים ישירות למזרן ולכרית שעליהם ישנים. רומי מבינה את זה היטב, ולכן השקיעה מאמצים בפיתוח מוצרים שמותאמים באמת לצרכים של אנשים שונים. בין אם מדובר בזוג צעיר שמחפש פתרון משתלם לחדר השינה החדש, סטודנט שזקוק למזרן נוח בתקציב מוגבל, או משפחה שמחפשת כריות איכותיות לכל בני הבית - בזכות רומי, כל אחד יכול למצוא את מה שבאמת מתאים לו.

מה החזון שלנו לשנים הקרובות?

"המטרה שלי היא להמשיך להנגיש מוצרי שינה איכותיים במחירים שכל אחד יכול להרשות לעצמו. אנחנו רוצים שאנשים יידעו שהם יכולים להזמין בקלות, לקבל שירות טוב, ובעיקר להרגיש את ההבדל בלילות שלהם."

אז מה הופך את רומי למותג השינה המוביל בישראל?

"זו ההבנה ששינה היא לא מותרות, אלא הצורך הכי בסיסי שלנו. בזכות שילוב של מוצרים איכותיים, קנייה נוחה, שירות אישי ומחירים נגישים". - רומי הצליחה להביא לישראלים פתרון אמיתי, ולהפוך לשם שכולם מכירים.

לאתר הרשמי של רומי - מותג השינה המוביל בישראל לחצו כאן .

וואטסאפ: 055-9422988

אינסטגרם: roomi_