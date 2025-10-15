סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הודיע הבוקר (רביעי) כי בכוונתו לקדם את הצעת החוק של ח"כ אריאל קלנר שמטרתה לאפשר לשר הביטחון, בהתייעצות עם שר המשפטים, לבטל או לצמצם דיונים משפטיים בעדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעת חירום או מלחמה.

בהודעתו כתב לוין ברקע עדותו של ראש הממשלה הבוקר בבית המשפט, כי "גם הבוקר, במקום להמשיך ולנהל את המאבק הקשה להשבת כלל החטופים החללים, לפירוק החמאס מנשקו ולהרחבת מעגל השלום, נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו להתייצב בבית המשפט ולהשיב לשאלות הזויות על בובות וסיגרים".

לדבריו, "המשפט הזה מעולם לא היה צריך להתחיל וקיומו בימים האלה מנוגד הן לצדק והן לטובת המדינה. הודעתי לפני מספר שבועות כי אני תומך בקידומה המהיר של הצעת החוק החשובה של ח"כ אריאל קלנר, שנועדה להבטיח כי יתאפשר לראש הממשלה להקדיש את הזמן הדרוש לניהול ענייני המדינה בעת הזו. בכוונתי להעבירה בוועדת השרים לחקיקה מיד עם הנחתה על שולחנה".

בהצעת החוק נקבע כי שר הביטחון יוכל, במצבי חירום או מלחמה, לקצוב או לצמצם דיונים במשפט לאחר התייעצות עם שר המשפטים, במקרה שקיים חשש לפגיעה בביטחון המדינה.

עוד נכתב בהצעה כי מטרתה היא "לאזן בין ההליך המשפטי, זכותו של נאשם להליך הוגן וניהול המשפט במועד סביר - לבין החובה להגן על ביטחון המדינה".

מחוץ לבית המשפט הפגינו עשרות פעילי שמאל, שהטיחו בשרים וחברי כנסת שהגיעו לתמוך בראש הממשלה קריאות "בושה". בין השאר, נצפו בבית המשפט השרים מיקי זוהר, ניר ברקת, יואב קיש, שלמה קרעי, גילה גמליאל ועידית סילמן, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, הח"כים ניסים ואטורי, טלי גוטליב, אושר שקלים, צגה מלקו, ח"כ לשעבר אסנת מארק ופעילים נוספים.

שר החינוך קיש קרא לבטל את משפט נתניהו. הוא ציין כי ישראל נמצאת ב"אחת התקופות הרגישות והקריטיות", וטען כי "בשעה גורלית שכזו, כאשר נדרשת הנהגה שמרוכזת כל כולה במטרות הלאומיות, לא ייתכן שראש ממשלת ישראל ייאלץ להקדיש שעות ארוכות מזמנו, מרצו ותשומת לבו למשפט תפור ומיותר, מתוקשר ונטול בסיס של ממש, שהפך מזמן לקרקס ציבורי ומשפטי".

"המשפט הזה כולו, מהשורש, היה ונשאר שגוי. משפט שנבנה על עיוותים, הדלפות, לחצים והאשמות תפורות. משפט שבבסיסו עומדים סעיפים שמביכים את המערכת עצמה, הפך לכלי פוליטי ולאכיפה בררנית שאין לה מקום במדינה דמוקרטית".

הוא אף התייחס לקריאות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להעניק חנינה לנתניהו ואמר: "‏בנאומו האחרון בכנסת ובהזדמנויות רבות אחרות, הנשיא טראמפ התייחס לביטול משפט נתניהו ואמר את מה שרובנו חושבים: משפט נתניהו הוא פוליטי ומעוות שנבנה על בסיס מניעים זרים ויש לבטלו".

טראמפ להרצוג: למה שלא תתן לנתניהו חנינה? ערוץ כנסת, לע"מ

גם שר התרבות והספורט זוהר קרא לבטל את המשפט, "ראש ממשלת ישראל, אשר בעיצומם של ימים אלו מוביל את אחד המהלכים הגדולים בהיסטוריה של עמנו וארצנו, נאלץ לבזבז את זמנו היקר על עדויות ודיונים משפטיים מיותרים שקורסים לתוך עצמם ושעוסקים בזוטות ורק גורמים לפילוג של העם", טען.

"על לשרי הממשלה, להצטרף להצעתו של נשיא ארה"ב וידידינו הגדול דונלד טראמפ ולבקש מנשיא המדינה הרצוג לתת לרה"מ חנינה. הגיע הזמן שנעצור את הסאגה ההזויה הזו ונאחד את העם מחדש".