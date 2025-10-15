שר התקשורת שלמה קרעי (הליכוד) הסביר הבוקר (רביעי) מדוע לא הוזמנו נשיא בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה לנאום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בכנסת.

"זו החלטה מכוונת ונכונה - אין להזמין גורמים שדורסים את סמכויות הכנסת והממשלה הנבחרת", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

לדבריו, "נשיא בית המשפט ממנה את עצמו בסמכות שאין לו על פי דין, והיועצת המשפטית שהממשלה הדיחה אותה כדין ממשיכה לכהן רק בגלל צו ביניים של בג"ץ - והיא ממשיכה לחבל במדיניות הממשלה. בית המשפט העליון מבטל חוקי יסוד שהכנסת מחוקקת ודורס את רצון העם. זו לא ממלכתיות - ממלכתיות אמיתית היא לכבד את החוק".

קרעי הבהיר כי הממשלה לא מתכוונת לציית לצווי ביניים של בג"ץ שסותרים חוקי יסוד. "צריך להקים ערכאה חדשה או להכריז שהחלטות בג"ץ שעוברות על חוקי יסוד אינן תקפות", הוא אמר, והוסיף: "היועמ"ש סירבה לקיים החלטות של ועדת שרים לחקיקה, כמו בעניין חוק השידורים. זו אנרכיה גמורה. חובתנו לחזור ולקדם את הרפורמה המשפטית".

השר תקף בחריפות את האופוזיציה ואת התקשורת: "השמאל טען כל הזמן שנתניהו לא רלוונטי, שהוא לא נחוץ - והנה המציאות מכה להם בפנים. טראמפ העניק לו כבוד והערכה בכנסת. האופוזיציה לא מצליחה להתמודד מדינית, רק המפגינים בקפלן ממשיכים לנסות ולזרוע מחלוקת. האמת היא שהחטופים לא באמת עניינו אותם - רק הקבינט הביטחוני והלוחמים עבדו באמת להחזירם".