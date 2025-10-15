גם מעבר לים נרשמה בימים האחרונים שמחה גדולה על שחרור החטופים החיים. הרב פנחס גולדשמידט, נשיא ועידת רבני אירופה, הגיב בהתלהבות לנוכח השחרור והודה לנשיא דונלד טראמפ.

"הלב מתמלא שמחה עצומה לרגע שובם של החטופים, אחינו ואחיותינו, שעברו עינויים קשים במנהרות הטרור של עזה", אמר.

במסר שפרסם, הדגיש הרב גולדשמידט את האחדות שהתגלתה בעם היהודי ברחבי העולם: "השנתיים האחרונות הציבו לנגד עינינו את האכזריות הנוראה והרצחנית של מדינות טרור החותרות להשמיד את העם היהודי, אך גם את האחדות של עמנו. חיילי צה"ל ירדו למעמקי הגיהינום, כאשר הם מסכנים ואף מקריבים את חייהם כדי להשיב את החטופים".

לדבריו, "מאוסטריה ועד אוסטרליה, אימהות וסבתות הדליקו נרות שבת בכל שבוע ובדמעות התפללו על שובם. בתי כנסת ברחבי אירופה והעולם הדהדו את פרקי תהילים. במשך השנתיים הללו הוכחנו כי עם ישראל הוא משפחה אחת, מאוחדת בכאב ובסולידריות".

נשיא ועידת רבני אירופה הודה לנשיא ארה"ב: "אנו מודים לנשיא טראמפ על הנהגתו בעסקה זו", והוסיף כי "הדרך להחלמה עוד ארוכה. העתיד מעורפל, ונשמת האומה עדיין פצועה. ובכל זאת, היום, בשעה שאנו עדים לשובם של אחינו ואחיותינו מן השבי הנורא, העצב שלנו מתמזג בשיר, ודמעותינו בתודה".

הרב גולדשמידט סיים בתפילה: "יהי רצון שה' יקבץ אליו את כל הנמצאים עדיין בחושך, ירפא את מי שלבם נשבר ויברך את עמו בשלום".