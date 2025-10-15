תקופת אחרי החגים הגיעה - ורוב בעלי העסקים חוזרים לעבודה עם יומן ריק ותחושת אי ודאות. אותו מעגל מתסכל של חיפוש אחר לקוחות, אותן בעיות, אותה תחושה שהעסק לא באמת נע קדימה.

"זו התופעה שאני רואה כל שנה", אומר גבי דניאל, מנטור העסקים המוביל בישראל. "בעלי עסקים מחכים שהחגים יעברו, ואז נכנסים לסחרור של עבודה בלי תכנון. פתאום מגיע דצמבר, ינואר, ואז פסח - והם מגלים שעוד חורף הלך בלי שינוי אמיתי בעסק".

"ואואו גבי אני לא מאמינה שבתוך 4 ימים קיבלתי 4 לידים רותחים שבקרוב יסגרו", מספרת עדית, שהשתתפה באתגר הקודם. "הכנסתי גם מלא לידים אבל זהו את זה הכנסתי. פתחת לי את הראש לתובנות שלא הייתה מניעה אליהן לבדי! תודה ענקית".

"גבי היקר אני רוצה להגיד לך שלא הצמתי שאתגר בזום אני אקבל כל כך הרבה - פיצצת לי את המוח! ובאו נשים רוב אלו שעת בחינם אוניליך נשאר הרבה כסף! אני אשכרה קיבלתי לידים!!!", מוסיפה משתתפת נוספת.

"שמי סיון ונכחתי במפגשי הזום של האתגר המוסרץ 10,000 שח שהיה בת 4 ימים. אני מודה היתה סקפטית, אני מודה אבל כריק שלך שדה ממש! הזמן פה, הומה לי המון לידיט, חשבתי שאני ידעת המון ועדיין חדשה לי המון דברים חשובים שלי בעל עוק חייב. תודה על הסבלנות, על המענה לשאלות מעריכה מאוד", מסכמת סיון.

לדבריו של דניאל, האשמה היא לא במצב, לא בשוק, ולא בעונות. "המצב לא משתנה, כי בעלי העסקים לא לוקחים אחריות אמיתית. קל להאשים את התקופה, את המדינה או את המלחמה, אבל בסוף - מי שלא בונה אסטרטגיה חכמה לעסק שלו, פשוט נשאר תקוע".

אז מה כן צריך לעשות עכשיו? זו בדיוק התקופה לבנות תוכנית שתמלא את היומן תוך 30 יום. לבנות סל שירותים נכון שמייצר רווחיות ויציבות, ליצור משפך שיווק שמביא לקוחות חמים מדי יום, ולבנות הצעה שאי אפשר לסרב לה - כזו שהלקוחות שלכם לא יוכלו לומר לא.

"עסק שאין לו תוכנית לשנה הקרובה - זו לא שגרה, זו הימור", מוסיף דניאל. "אם נמאס לך לדשדש ולהתגלגל מחודש לחודש, והגעת למסקנה שהגיע הזמן לקחת את העסק שלך באמת ברצינות - האתגר הזה בול עבורך".

ביום ראשון 26.10.2025, נפתח אתגר העסקים - 4 ימים, 4 שיעורים בשידור חי. בתוך 4 ימים בלבד תלמד לשחרר את קללת החאפריות שמשאירה אותך לבד עם יומן ריק, כולל אסטרטגיית שיווק ברורה איך למלא את היומן כבעל עסק אמיתי.

במהלך האתגר תלמדו מה זה משפך הכסף ואיך נכון לבנות שירות או תהליך בעסק שלכם, איך יוצרים הצעה שאי אפשר לסרב לה - הזדמנות אמיתית עבור הלקוחות שלכם, מהלך שיווק גרילה עם מהלך שיווק מיידי - אתם הולכים להכניס לידים חמים לעשות כסף כבר במהלך האתגר, ואיך יוצרים מוצר פרימיום ששווה לפחות 20,000 שקלים ללקוח אחד.

האתגר מתקיים 26.10-29.10, כל יום בשעה 10:00 בבוקר למשך 45-60 דקות. ההשתתפות ללא עלות, אך מספר המקומות מוגבל.

