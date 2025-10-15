ביום שני, עם ההודעה על כך שהחטופים בדרכם חזרה לישראל, הוציאו האחים הצעירים לבית פלדמן, איתן ונווה, את שירם החדש, השני במספר, הנקרא "מרחוק יבואו".

העיבוד המוזיקלי נוצר באותו יום, אך לאחר שגילו כי לא יצליחו למצוא מפיק או נגנים זמינים בהתראה כה קצרה, החליטו לבצע את ההפקה בעצמם.

"אמנם קצת חששנו, אבל כך הצלחנו להעביר בצורה עדינה ופשוטה, את העוצמה וההתרגשות שיצאו לנו מהלב בעת העבודה על השיר", אמר נווה.

מילות השיר לקוחות מנבואת ישעיהו בפרק ס', הנקראת כהפטרה בשבת פרשת כי תבוא. הנבואה מתארת את שיבת עם ישראל לארצו, עד ליום שבו לא יהיו עוד מלחמות, אלא "קריאת ישועה ותהילה".