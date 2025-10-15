חבר הכנסת עמית הלוי (הליכוד) לא השתתף בנאום נשיא ארצות הברית טראמפ במליאת הכנסת, והסביר בריאיון לערוץ 7 כי הסיבה לכך היא עקרונית: המלחמה טרם הסתיימה, וחמאס עודנו שולט ברצועת עזה.

לדבריו, אין להכריז על ניצחון כל עוד חמאס מחזיק ביכולת צבאית ובשליטה על האוכלוסייה. "המלחמה הזאת שהחלה בטבח האכזרי ביותר, הייתה צריכה להסתיים בניצחון מכריע - שליטה ישראלית מלאה ברצועת עזה. זה לא המצב עכשיו", טען.

הלוי הבהיר כי החזרת החטופים היא "שמחה קדושה ומרגשת", אך אינה מהווה תחליף להכרעה. "הלב מתמלא בהתרגשות, אבל זה בכלל לא עומד אחד מול השני. המלחמה צריכה להסתיים כמו כל מלחמה - בניצחון", אמר.

הוא הביע ביקורת על דברי הרמטכ"ל לפיהם ישראל ניצחה את חמאס, ואמר כי מדובר בקביעה מדאיגה. "אני מקווה שהדור הצעיר לא יקבל מושגים מהסוג הזה. העובדה שרמטכ"ל עומד בטלוויזיה ואומר שניצחנו את חמאס - זה מטריד מאוד".

ח"כ הלוי אף תקף את ההסכם הכולל מעורבות של מדינות כמו טורקיה וקטר, וטען כי "טורקיה בראשות ארדואן מייצגת אידיאולוגיה נאו-נאצית הקוראת להשמדת ישראל. היא מממנת ומאפשרת מימון של חמאס וחיזבאללה".

בנוגע לביקורת על היעדרותו מהמליאה, הבהיר הלוי: "אני לא מחרים אף אחד. אבל אינני יכול להשתתף בחגיגות ניצחון. לא יעלה על הדעת שמכריזים על ניצחון בזמן שחמאס עדיין חי וקיים, שולט באוכלוסייה, ומחזיק במשאבים".

לדבריו, נדרש "תיקון יסודי" כדי להגיע להכרעה אמיתית: "צריך להכשיר את הצבא למונחים של מלחמה ושל ניצחון, ולהתמודד עם הפגמים הדיפלומטיים והמשפטיים שהתגלו. ההסכם הנוכחי לא משקף ניצחון".