אייל גולן מארח את אשר פדי באדיבות נתנאל מויאל יחסי ציבור

אשר פדי, מהמתופפים הבולטים במוזיקה הישראלית, הלך לעולמו בגיל 55 לאחר מאבק במחלה.

פדי עבד במהלך הקריירה עם עשרות אמנים ולקח חלק באלפי אלבומים והקלטות. הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים, בהם המפיק המוזיקלי עומר פדי.

היוצר שלמה ארצי ספד לו וכתב, "אשר פדי, בן אדם נדיר, מוזיקאי, מתופף-על, חבר, אחינו, הלך לעולמו וכולנו בוכים עליו. דמעות של מלאכים מלמעלה על אשר האהוב שלנו. אתה האיש שלנו, אשר יקר, לא נשכח אותך".

גם הזמר אייל גולן, עמו ניגן פדי במשך שלושה עשורים, נפרד ממנו בדברי הספד אישיים: "הלכת לי מוקדם מדי, אחי היקר. יותר משלושה עשורים שאנחנו יחד על כל במה, באולפנים, במסעות, ברגעים הכי שמחים וגם ברגעים הקשים. היית לא רק המתופף שלי, היית חלק מהנשמה של המוזיקה שלי, חלק מהלב שלי. מהיום הראשון ידענו שאנחנו בדרך ארוכה יחד. היית שם בכל שיר, בכל הופעה, עם הלב הענק, עם הצחוק, עם המקצב שלך שאי אפשר לשכוח".

"אשר, היית מאלה שלא צריך לדבר בשביל להבין. ידעתי שתמיד תרגיש אותי דרך התופים, תרגיש את הקהל, תרגיש את הרגע. אתה השארת חותם שלא יימחק, לא רק במוזיקה, אלא באהבה, בחברות, באנושיות שלך. תודה על כל השנים, על האמונה, על הנאמנות ועל האור שלך. אני מתקשה להאמין שאתה לא כאן יותר, אבל יודע שכל פעם שהתופים יישמעו - אתה תהיה שם איתי. נוח על משכבך בשלום, אח שלי לדרך, לא אשכח אותך לעולם".