המשטרה עצרה צעיר בן 21 שמתגורר בירושלים בחשד לאיומים על ראש הממשלה נתניהו. זאת, לאחר שכתב בפוסט בחשבון האינסטגרם שלו: "בא לי לטבוח בו עם אקדח".

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשישה ימים, ובית משפט השלום בירושלים האריך אתמול את מעצרו ביומיים. נשיא בית משפט השלום, השופט שמואל הרבסט, כתב בהחלטה: "אין מחלוקת באשר לקיומו של חשד סביר, החשוד מודה במיוחס לו ואין מחלוקת באשר לעילה הנובעת ממסוכנות".

עוד כתב השופט בהחלטתו: "לדברי המשיב, הוא אמור להתאשפז בקרוב בקהילת "מלכישוע" בשל היותו מכור לשימוש בחשיש. פעולות החקירה ברובן הסתיימו ועל כן אין בכך עילה למעצרו, אך עם זאת מצבו הכלכלי וצורת דיבורו מעלים חשש כי מצבו הנפשי אינו תקין, ומשום כך אני מורה לפסיכיאטר המחוזי להגיש חוות דעת בעניינו אחריותו למעשיו וכשירותו לעמוד לדין".