ממ"ז מרכז-ניצב יאיר חצרוני בזירה דוברות המשטרה

שני גברים בני 40 נורו היום (רביעי) למוות בכביש 443, סמוך לצומת מבוא מודיעים שמצפון למודיעין.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי לשני פצועים כבני 40 באורח קשה ופינו אותם לבית החולים שמיר בבאר יעקב ושיבא בתל השומר.

על פי ההערכה הראשונית, מדובר באירוע על רקע פלילי במסגרת סכסוך אלים ברחוב הערבי. כוחות משטרה הוזעקו למקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. גם המפכ"ל הגיע לזירה.

שוטרי מחוז מרכז הצליחו לעצור בתום מרדף במודיעין את רוכב האופנוע החשוד במעורבות בירי.

פראמדיק מד"א סער שי וחובשי רפואת חירום במד"א יוסף אסולין ועמית קאפח, סיפרו: "קיבלנו דיווחים על 4 גברים שנפצעו מירי. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו את 2 פצועים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות מירי, ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותם במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי ל-2 גברים נוספים שנפצעו באורח קשה, העלנו אותם לניידות טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותם לבתי החולים כשמצבם מוגדר קשה".