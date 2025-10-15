ופדוי ה' ישובון בבית הרב קוק צילום: באדיבות המצלם

בישיבות הציונות הדתית רקדו בהקפות שניות לכבוד שחרור החטופים כאשר השיר המרכזי היה 'ופדוי ה' ישובון ובאו לציון ברינה'.

בסרטונים שהגיעו לידי ערוץ 7 נראים שרים ורוקדים בישיבת רמת גן, בבית הרב קוק, בהר המור ובהקפות שניות בשדרות.

ישיבת רמת גן שרים 'ופדוי' צילום: באדיבות המצלם

בהקפות שניות מיוחדות שהתקיימו בקהילה הדתית לאומית באלעד, זכרו חברי הקהילה את 24 החללים החטופים בעזה וקיימו מיצג שלא השאיר עין יבשה, בו ילדי הקהילה הפריחו לאוויר 24 בלונים. "האירוע המרגש הוא עוד חלק מתנופת הפיתוח של הקהילה בעיר", מספר סגן ראש העיר ונציג הקהילה במועצת העיר עו"ד יניב בדלוב.

"הפרחת הבלונים ציינה עבור כולנו את התקווה וכמיהה של עם ישראל להשבת אחינו, במהרה בימינו!"