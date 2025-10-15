מנהיג סוריה אבו מוחמד אל-ג'ולאני נחת הבוקר (רביעי) לביקור רשמי ברוסיה.

על פי ההודעה הרשמית, מטרת הפגישה היא לדון בהתפתחויות האזוריות והבינלאומיות ובדרכים בהן סוריה ורוסיה יכולות לשתף פעולה בתחומים שונים.

על פי דיווחים שפורסמו הבוקר, בכוונת אל-ג'ולאני לדרוש מנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, להסגיר לידי דמשק את שליט סוריה הקודם, בשאר אל-אסד, וכן את ראשי המשטר לשעבר שנמלטו למוסקבה, בגין "פשעים נגד סורים" שבוצעו לאחר ההפיכה במדינה.

במהלך פגישתו עם פוטין אמר אל-ג'ולאני כי "היחסים בין שתי המדינות הם היסטוריים ונמשכו שנים רבות, והיום אנחנו בסוריה החדשה מנסים לחדש את מערכת היחסים המדיניים והאסטרטגיים עם כל מדינות האזור ומדינות העולם ובראשן רוסיה".

אל-ג'ולאני הוסיף כי היחסים בין שתי המדינות כוללים אינטרסים משותפים רבים, בהם תחום המזון והאנרגיה, וציין כי "הרבה מהיחסים האסטרטגיים והמדיניים של סוריה קשורים קשר הדוק עם רוסיה".

הוא הדגיש כי סוריה "תכבד את ההסכמים שנחתמו בעבר" ותפעל להגדיר מחדש את אופיים כך שישמרו על ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של המדינה.

לפני כשבועיים דווח בניו יורק פוסט כי אסד הורעל ברוסיה לפני כחודש, ואושפז במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ בבית חולים במוסקבה, אך שוחרר מספר ימים לאחר מכן.