בישראל תדרכו היום (רביעי) כי חמאס מסר את גופתו של עזתי "בטעות" במקום גופתו של חטוף ישראלי במסגרת התיאום בין הצדדים.

אולם, לפי מקורות ערביים ייתכן שמדובר במהלך מכוון מצד חמאס ולא בטעות.

על פי הדיווחים, הגופה שהועברה שייכת לח'ליל דואס, פלסטיני ממחנה הפליטים עקבת ג'בר ביריחו שמוצאו מצפון רצועת עזה. מקורות המזוהים עם תנועת פת"ח טוענים כי דואס היה מבוקש על ידי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים בשל עבירות פליליות, מוסריות וביטחוניות.

בערוץ הטלגרם "אבו עלי אקספרס" פורסם כי בחודש מאי אשתקד הציג דובר הזרוע הצבאית של חמאס דאז, אבו עבידה, סרטון שבו נראה דואס והוצג כחייל ישראלי שנחטף במנהרה בג'באליא - מהלך שנועד לשמש כלי תעמולה של חמאס.

מפעיל הערוץ ציין כי "הבחירה של חמאס להחזיר דווקא את גופתו של ח'ליל דואס כ'חייל ישראלי' מעידה על כך שחמאס ממשיכה לבדוק את גבולות הגזרה מול ישראל וממשיכה לשחק משחקים. זה מכוון לחלוטין".

לדבריו, "היא מודעת היטב לאפקט של העניין בישראל - דבר שמצביע על כוונותיה גם להמשך תהליך השבת הגופות. לדעתי ישראל צריכה לנקוט בעמדה אגרסיבית במיוחד בעניין זה ולא לנרמל את משחקיה של חמאס בנוגע לגופות החטופים, אחרת הדבר רק ילך ויתגבר".