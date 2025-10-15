באכסניית בית וגן בירושלים נערך הערב (רביעי) אירוע אזכרה במלאת שנתיים לנפילתו של מח"ט הנח"ל אל"מ יהונתן שטינברג הי"ד בקרב גבורה ביום שמחת התורה, השבעה באוקטובר.

שטינברג הי"ד, שהיה נשוי ליסכה והותיר אחריו שישה ילדים, גדל בגבעת זאב ולמד בישיבה התיכונית "חורב" בירושלים. הוא היה חניך, מדריך ובוגר פעיל בסניף בני עקיבא בגבעת זאב. הקים את נוער מד"א ביישוב והתנדב במשך שנים רבות.

עם סיום לימודיו התיכוניים למד שנתיים בישיבה הגבוהה "מעלה אליהו" בתל אביב.

בשנת 2000 התגייס לחטיבת הנח"ל וכיהן במספר תפקידי פיקוד ביניהם מג"ד 931, קצין אג"מ אוגדה 162, מח"ט בנימין ומפקד המרכז לאימונים טקטים.

משפחתו מסרה: "יהונתן חי כל חייו באמונה ובענווה, בעוז ובמסירות נפש, מכוחה של תורה ומאהבת העם והארץ".