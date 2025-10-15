השיחה המרגשת של הנשיא עם מתן אנגרסט צילום: אבי קנר, לע"מ; סטילס: אורן בן-חקון

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (רביעי) עם מתן אנגרסט, ששוחרר משבי חמאס חזרה ארצה למשפחתו.

מתן אמר לנשיא: "אני רוצה להגיד תודה רבה, תודה רבה על כל המעטפת על כל הזמן הזה שליוותם אותי גם מרחוק, על הזכות להלחם על המדינה הזאת. רציתי להגיד שאני גאה במדינה הזאת באמת".

הרצוג השיב "אנחנו גאים בך. אתה הבן של עם ישראל כולו, אתה יודע? אתה כבר מנחש וכבר שמעת איך המשפחה שלך חדרה ללבות של כולנו. זה מרגש מאוד, וכולנו מכירים אותך, שתבין. אתה תבוא לפה עם ההורים, האחים, הסבים והסבתות. הם היו פה ורק אתה היית חסר- אז אתה מוזמן, ממש".

מתן שיתף את הנשיא כי לא ידע דבר על המתרחש ועל העסקה לשחרור החטופים. "הייתי עם עוד חטוף ולא ידענו כלום עד יום שבת. ביום שבת העלו אותנו מהמנהרות".

הרצוג אמר לאנגרסט: "אתה יודע, ההורים שלך, אח שלך וכל המשפחה באמת, הם סיפרו את הסיפור שלך וזה התחבר כל כך עמוק לנרטיב הלאומי הכי עמוק שיש. אתה באמת גיבור לאומי שלנו ואני מאוד מאוד מתרגש לדבר איתך ואני מצפה לראות אותך פה בירושלים".

מתן סיים באמירה: "עם ישראל חי!".