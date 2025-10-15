דני מירן באמירת פרק תהילים צילום: באדיבות המצלם

הקפות שניות מרגשות נערכו אמש (שלישי) בכיכר החטופים בתל אביב, בהשתתפות אלפים מרחבי הארץ, לכבוד שובם של החטופים משבי האויב הרצחני

את האירוע הובילו ישיבות מעלה אליהו ואורות שאול וסגן ראש העיר תל אביב יפו, חיים גורן.

במעמד השתתפו פצועי צה"ל, חיילים, משפחות חטופים, נציגי מטה משפחות החטופים, בחורי ישיבות ותלמידות מדרשת לינדנבאום, יחד עם ראש העיר רון חולדאי ורבה של תל אביב, הרב ישראל מאיר לאו. הרב לאו בירך את הקהל, הודה לקב"ה על שחרור החטופים והתפלל לאחדות העם.

במהלך ההקפות נערכה הקפה מיוחדת בהשתתפות מפקדים מצה"ל, כאות הוקרה על פועלם הביטחוני במהלך השנתיים האחרונות, בהן פעלו בכל החזיתות.

בין הדוברים היה אלקנה לוי, לוחם שנפצע קשה לפני שלושה חודשים בעזה. לוי, בן למשפחה שממנה נפצעו שלושה אחים במלחמה, הודה לחייליו והזכיר את חבריו שנפלו.

גם הדס לוינשטרן, שהתאלמנה במהלך המלחמה ונישאה בשבוע שעבר בשנית, נשאה דברים על הבמה וציינה את מחויבותו של עם ישראל להשבת החטופים ולניצחון.

דני מירן, אביו של עומרי מירן ששב מהשבי, הקריא את פרק התהילים "מזמור לתודה", כהודיה על שובו של בנו.

ראש ישיבת מעלה אליהו, הרב חיים גנץ, אמר: "הכיכר הזה, חג שמח, כיכר האור. ראית שנתיים שלמות של חושך, של חששות, של כיסאות ריקים, של פחדים, ועכשיו אנחנו בכיכר של אור, של טוב, של שמחה, של אהבה, של חיבור, ומכאן מתחיל מפעל חדש, שינוי, מתחיל מפעל חדש, של הרביית אור וזה הכיוון".

סגן ראש העיר תל אביב יפו, חיים גורן, סיכם: "עמדנו הערב בכיכר החטופים, וראינו את עם ישראל כולו מאוחד בשמחה, בתפילה ובהודיה. אין דבר שמחזק יותר מהאור שיצא מהכאב. זהו הניצחון האמיתי של העם שלנו".