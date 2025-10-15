סבתו של פעיל ימין שהיה נתון בצו מעצר בית לילי נעצרה בשבוע שעבר לאחר שנכדה איחר לשוב לביתו בשל תקלה ברכב בו נסע.

שוטרי תחנת זבולון לקחו את הסבתא לתחנת המשטרה ושחרורה בוצע רק לאחר ההגעה של הנעדר לביתו.

בארגון חוננו טוענים כי בתקופה האחרונה נקבעה פרקטיקה שבה מערכת הביטחון מחייבת מתיישבים שעליהם הוטלו צווי הרחקה מיהודה ושומרון, לצד צו מעצר לילי, לשהות בבית סביהם או סבתם - ולעתים ללא התייעצות מולם האם הדבר אפשרי. באחד המקרים, כך נמסר, התארחו שוטרים בבית סביו וסבתו של פעיל ימין באישון לילה, כדי לוודא את נוכחותו, מה שעלול להפר את מנוחת הדור המבוגר.

עו"ד עדי קידר מחוננו, המייצג את פעיל הימין, זעם על המעצר. "מדובר בפרקטיקה נלוזה של מערכת הביטחון בהנחיית השב"כ. לאחר שביטלו כלאחר יד את חובת השימוע המקדים לאחר מתן צווי הגבלה קשים מסוג זה, "בוחרת" מערכת הביטחון היכן ישהו המתיישבים העצורים ללא כל שיח מול סביהם וסבתותיהם שהינם אנשים מבוגרים שאינם ערוכים פעמים רבות "לארח" את נכדיהם הנותנים במעצר. הגיע הזמן לעצור את הרדיפה של שב"כ נגד ציבור המתיישבים".