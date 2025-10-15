בהר הרצל בירושלים נערכת הלוויתו של של סרן דניאל פרץ ז"ל שגופתו הוחזרה משבי חמאס במהלך שמחת תורה.

דניאל ז"ל הוא בנו של הרב דורון פרץ, יו"ר תנועת המזרחי העולמית, ונולד ביוהנסבורג שבדרום אפריקה.

בהלוויה משתתפים גם נשיא המדינה יצחק הרצוג, השר בצלאל סמוטריץ', השר אופיר סופר וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. גם שורד השבי מתן אנגרסט, שהיה פקודו של פרץ, הגיע להלוויה.

"היה לי חשוב להצדיע ולחלוק כבוד אחרון למפקד שלי דניאל ז"ל, שהוביל את הקרב ההירואי שלנו באותה השבת. המעגל ייסגר רק כשאיתי חן יושב לקבורה באדמת ישראל, יחד עם כל החללים", אמר אנגרסט לרמטכ"ל שביקר אותו מוקדם יותר.

הנשיא יצחק הרצוג ספד: "באנו הנה היום, כולנו, בלב שבור, ללוות למנוחת עולמים אותך - דניאל, בשובך אלינו ואל נוף מולדתך אחרי שנתיים של כאב עצום וגעגוע. כל כך חיכינו להעניק לך מנוחה נכונה, שלמה, אמיתית. ולהעניק לכם, משפחת פרץ האהובה, מעט מזור ונחמה, מקום לפקוד, לבכות, ולהתייחד עם זכרו. וכעת, סופסוף, דניאל שב הביתה, אלינו - לעמו ומדינתו.

דניאל לא שב לבד. הוא שב עם עוד חטופים חללים - אהובים ויקרים - עם יוסי, וביפין, וגיא, ותמיר, ואוריאל ואיתן - שזוכים גם הם למנוחת עולמים, ואוהביהם - לקבר אותו יוכלו לפקוד; תוך שאנחנו מתפללים, וזועקים, ודורשים! להביא את כל החטופים החללים לקבר ישראל. עד האחרון שבהם. דניאל גם שב אלינו עם חבורה קדושה של כל בני הערובה החיים שלנו, שהוחזקו באכזריות אין קץ, ברעב, בעינויים, בשרירות לב ובשטניות על ידי מפלצות חמאס, ויצאו סופסוף מאפלה לאור גדול", הוסיף הרצוג.

הוא הזכיר את גבורתו של פרץ ז"ל. "באותו בוקר מר ונמהר, לפני שנתיים, פיקד סרן דניאל פרץ על "צוות פרץ" - הכוח שלו בנחל עוז - בקור רוח ובאומץ עילאי. הוא היה ממש הקו הראשון מול גלי האויב. יחד עם חבריו לצוות הטנק - ביניהם תומר ליבוביץ' הגיבור זכרו לברכה, מתן אנגרסט שהתרגשתי כל כך לשוחח איתו היום - גיבור אמיתי; ואיתי חן הגיבור זכרו לברכה - שאנחנו מחבקים משפחתו ודורשים, זועקים ומתפללים ופועלים בכל דרך לחזרתו המיידית לנוף מולדתו, על פי הסכם טראמפ שנחתם.

באותן שעות קריטיות התעקשו דניאל וצוות הטנק, בגבורה עילאית, לחתור למגע מהרגע הראשון; והצילו נפשות רבות, עד שדניאל וחלק מחבריו מתו מות גיבורים, עד שדניאל ואיתי נחטפו לרצועת עזה בידי בני העוולה. "הוא נלחם עד טיפת הדם האחרונה" כך תיארת אתה - חברי היקר והאהוב, האבא של דניאל, הרב דורון. המילים הפשוטות הללו, שנאמרו בקולו של אב מיוסר וגאה, הן אתוס לאומי לכל דבר. אתוס לדורות של לוחמים! הרי בהקשר של גיבור ישראל - סרן דניאל פרץ, "טיפת הדם האחרונה" היא לא רק דימוי מוצדק וקולע, כי אם התיאור המדויק של מי שלחם עד הרגע האחרון, של מי שהנהיג את חייליו מתוך אחריות, מתוך אמונה בצדקת הדרך, ומתוך אהבה עצומה, שאינה תלויה בדבר - בין העלם הצעיר לעמו ולמולדתו. היום סרן דניאל פרץ, בנה של האומה, שב הביתה. אל אדמתו. אל אדמתנו", אמר הנשיא.

"הכוח הזה, שלכם משפחת פרץ, וכמובן של דניאל ז"ל, מזכיר לנו את הצו העליון: אסור לנו לעצור, אסור לנו להתעייף, אסור לנו לוותר או להשלים עם מציאות שבה מי מהחללים עדיין לא שב. המשימה עוד לא הושלמה. נמשיך לעשות הכל עד שנשיב את כולם למנוחת עולמים", סיכם.

מח"ט 7 אל"מ ש' ספד: "בזכות פיקוד מקצועי של דניאל, ב-7 באוקטובר הטנק והצוות היו מוכנים ויצאו להילחם. דניאל וחברי הצוות איתי, תומר ומתן, חתרו למגע ועשו הכול במטרה להגן על היישובים. הם נלחמו במשך שעות וחיסלו מחבלים רבים. דניאל היה מפקד יוצא דופן - דבר שבלט לאורך כל שירותו הצבאי. הוא פעל בקור רוח ובמקצועיות רבה".

סרן דניאל פרץ, בן 22 מיד בנימין, נהרג בקרבות ב-7 באוקטובר. הוא היה קצין בדרגת סרן ופיקד על טנק בנחל עוז כשהחלה מתקפת הפתע הרצחנית של חמאס.

