מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% בחודש ספטמבר 2025 בהשוואה לחודש אוגוסט 2025. במבט שנתי, מדד המחירים עלה ב-2.5% (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024). הנתונים מציגים תמונה מעורבת: ירידות מחירים בולטות בכמה סעיפי צריכה מצד אחד - ועליות מתונות בסעיפים אחרים מצד שני.

בסעיפי הצריכה בלטו ירידות במחירי פירות טריים (-3.2%), תרבות ובידור (-2.4%), תחבורה ותקשורת (-2.2%) ומזון (-0.5%). גם הלבשה והנעלה ושירותי דיור בבעלות הדיירים ותחזוקת הדירה רשמו ירידות צנועות של -0.3% ו-0.2% בהתאמה. מנגד, נרשמו עליות בולטות במחירי ירקות טריים (3.5%) ובשכר דירה ובריאות (0.3% כל אחד). בקרב השוכרים, השוכרים שחידשו חוזה ראו עלייה ממוצעת של 2.6% בשכר הדירה; שוכרים חדשים במדגם חוו עלייה ממוצעת של 5.3%.

מדד מחירי הדירות צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

השוואת מחירי העסקאות בחודשים יולי-אוגוסט 2025 לעומת יוני-יולי 2025 מצאה ירידה ממוצעת של 0.6% במחירי הדירות. בפילוח מחוזי נרשמו שינויים: ירושלים +1.0%, צפון -0.2%, חיפה -0.4%, מרכז -1.8%, תל-אביב -0.9% ודרום -0.8%; מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.2% לתקופה זו. בהשוואה שנתית (יולי-אוגוסט 2025 לעומת יולי-אוגוסט 2024) עלה מדד מחירי הדירות ב-0.7% - עם עליות בצפון (+8.4%), ירושלים (+4.2%), חיפה (+3.7%) ודרום (+2.8%) מול ירידות במרכז (-2.9%) ותל-אביב (-1.5%). מדד מחירי הדירות החדשות עלה בשנה ב-0.5%.