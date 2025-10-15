ערוץ תקשורת בקטאר דיווח היום (רביעי) כי המחבל הרוצח מרואן ברגותי הוכה על ידי שמונה לוחמי יחידת 'נחשון' של שירות בתי הסוהר במהלך העברתו מבית הסוהר רימונים לבית הסוהר מגידו במהלך חודש ספטמבר שעבר. על פי הדיווח ברגותי איבד את הכרתו וארבע מצלעותיו נשברו.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר דחה את הדיווח, "הטענות של הארכי מחבל מרוואן ברגותי שקריות, ויחד עם זאת אנחנו גאים שהתנאים של ברגותי השתנו מקצה לקצה בתקופתי, נגמרו המשחקים, ונגמרו הקייטנות.

הרוצח ברגותי יודע שהיום מתייחסים למחבלים כמוהו בקשיחות, ולכן הוא ממציא פייק ניוז במטרה לעורר את חבריו המחבלים המתועבים שהשאירו אותו מאחור בעסקה. אני מגבה גיבוי מוחלט את לוחמי ולוחמות הכליאה היקרים, שעושים עבודת קודש יום יום ומחרפים נפשם למען ביטחון אזרחי ישראל", דברי בן גביר.