ח"כ לשעבר יהודה גליק שלח מכתב לשר לביטחון לאומי איתמר בן־גביר, למפכ"ל דני לוי ולמפקד מחוז ירושלים בו הוא מבקש לבטל את צו ההרחקה שהוטל עליו מהר הבית לתקופה של חצי שנה.

במכתבו תיאר גליק את תחושת העוגמת נפש שנגרמה לו ולבני משפחתו בעקבות ההחלטה וטען כי לא קיבל אזהרה מפורשת בנוגע לאיסור שירה בהר.

"אני מתחנן בפניכם - צפו בתדרוכים. בדקו בעצמכם. תראו בעיניכם שמעולם, אף פעם, לא נאמרה שם מילה או חצי מילה - אפילו לא רמז - על איסור שירה בהר", כתב גליק.

הוא ציין את ההשלכות הכלכליות והחברתיות של ההרחקה וכתב כי במשך שנים בנה לעצמו שם כמדריך מורשה בהר הבית, טיפח קשרים עם קהילות וחוגים זרים, והכנסות מהדרכות אלו מיועדות, לטענתו, לארגון המספק תמיכה ל־17,000 אלמנים ואלמנות צעירים ולכ-30,000 ילדים יתומים.

"ההרחקה הזו מאיימת על קיומו של הארגון. האם הצדק מחייב שהם ישלמו על משהו שלא עשיתי במתכוון? האם לא מגיע להם יותר מזה? עשו צדק. זה כל מה שאני מבקש. אני לא מבקש חסד. אני לא מבקש רחמים. אני מבקש צדק. צדק שבוחן את העובדות. צדק שלא מעניש על אי-ידיעה".