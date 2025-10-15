היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פנתה לשר הביטחון ישראל כ"ץ והזהירה כי סירובו לחתום על תעודת חיסיון בתיק ח"כ טלי גוטליב עלול להוות ניצול לרעה של סמכותו, ומעכב בפועל את האפשרות להגיש כתב אישום.

גוטליב הגיבה בציניות. "היועמ"שית מיארה אשכרה חושבת שכולנו מטומטמים. והפעם, הגב' יועמשית שיגרה מכתב לתקשורת, סליחה, לשר הבטחון ישראל כ"ץ מכתב בו היא מאשימה אותו שהוא סירב להיות חותמת גומי שלה! או במילותיה המכובסות הוא עיכב חתימה על תעודת חיסיון ובגללו לא ניתן להגיש נגדי כתב אישום".

היא הסבירה את השתלשלות העניינים מנקודת מבטה. "מיארה לא רוצה שאחשוף בניהול המשפט נגדי בגין חשיפת בן זוגה של שקמה ברסלר מידע שיצביע על ניסיון הפיכה שלטונית וצבאית בחסות צמרת השב"כ. פקודת הראיות קובעת ששר הבטחון או ראש ממשלה היחידים שלהם שיקול הדעת באם מידע שיחשף יפגע בבטחון המדינה אם לאו. בן זוגה של ברסלר ורונן בר חייבים לעם ישראל הסברים, ואם נדמה למיארה ששר היבטחון עובד אצלה היא טועה. מאד טועה.

לא רק שאין פגיעה בבטחון המדינה אלא קיים צורך אמיתי לחשוף את מי שאשם בתופת אוקטובר. בהצלחה לך גברת יועמשית. סעיף 44 (א) לפקודת הראיות מדבר בעד עצמו. שמחתי להבהיר", סיכמה גוטליב.

שר הביטחון תקף גם הוא את היועמ"שית. "הוצאת הודעות לתקשורת בטרם הגיעה אליי פנייה כלשהי ממך היא דרך מגונה ולא בפעם הראשונה, שמעידה לצערי על מגמתיות והיעדר ענייניות.

לא התעמקתי עד כה בנושא צווי החיסיון המדוברים בשל עיסוקיי הרבים והדחופים בענייני ביטחון המדינה, וכעת אחרי שאתייעץ עם הגורמים המתאימים אשקול את דרך הטיפול הנכונה בנושא", דברי כ"ץ.