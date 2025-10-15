משפחתו של שורד השבי אלון אהל פרסמה הערב (רביעי) הצהרה מבית החולים בילינסון, אליו פונה לאחר שחרורו משבי חמאס.

"אלון שלנו ביקש להעביר מסר", אמרה האם עידית אהל. "בשבי הוא ראה איך עם ישראל נלחם עבורו, איך אנשים זרים נלחמים עבורו, וזה נתן לו כוח לשרוד".

היא תיארה את המפגש הראשוני עם אלון ואת מצבו הרפואי. "החִיוך הכי גדול והכי יפה בעולם הזה חזר אלינו", נמסר, ונוסף כי זמן קצר לאחר השחרור אלון התיישב בחדרו בבית החולים וניגן על פסנתר - "אחרי למעלה מ-700 ימים בדממת המנהרות, המנגינה שלו חזרה להדהד והיא מסמלת ניצחון שלנו כעם, כוח שלנו כחברה, עוצמת האמונה והתקווה".

האם פירטה את הפציעות שנגרמו לבנה. "אלון סובל מפגיעת ראש ומרסיס בעין, ובמהלך השבי נתפר באופן רשלני כשהרסיסים עדיין בגופו. ביומיים האחרונים הוא עובר שורה של בדיקות מקיפות על ידי הצוות הרפואי המסור ובהמשך צפוי לעבור ניתוח בעין אשר עשוי לשפר משמעותית את ראייתו".