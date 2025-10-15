בן גביר באזכרת אוריאל ברוך ז"ל: "חייבים לפרק את חמאס" צילום: דוברות

השר איתמר בן גביר נשא דברים הערב (רביעי) באזכרה שנערכה לחלל החטוף שהוחזר לישראל אוריאל ברוך ז"ל.

"אני רוצה שלא נעצור את המלחמה עד שנפרק את החמאס, חייבים לפרק את החמאס", אמר בן גביר.

הוא הוסיף "צריך חוק עונש מוות למחבלים. זה אמיתי, זה נכון, זה מוסרי, זה הלכתי. אסור להם לצאת חיים, מי שפגע, מי שטבח, צריך למות, וכך הם גם יאבדו את המוטיבציה לחטוף עוד ועוד.

נמשיך בדרכו של אוריאל. בשנה הקרובה נגיע לניצחון המוחלט נגד האויבים שלנו שרוצים לחסל אותנו וגם מבפנים יש לא מעט. לנצח וללכת עם האמת שלנו", דברי בן גביר.