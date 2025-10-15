שני הנשיאים הפרו-ישראלים ביותר, במפגן אחדות. נשיא ארה"ב טראמפ נפגש בבית הלבן עם נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, והשניים דנו גם בתוכנית סיום המלחמה של טראמפ בעזה.

בסיום הפגישה הודה טראמפ כי חבילת סיוע שהעניקה ארה"ב לארגנטינה בסך 20 מיליארד דולר הייתה ניסיון להשפיע על דעת הקהל בארגנטינה, על מנת שהאזרחים יצביעו עבור מפלגתו של מיליי בבחירות לפרלמנט שיתקיימו בתאריך 26 באוקטובר.

טראמפ גם איים כי "אם מפלגתו של מיליי תפסיד את הבחירות, ארה"ב איננה מתכוונת לבזבז את זמנה על מנת לסייע לארגנטינה". טראמפ הוסיף כי "הבחירות מתקרבות. הן בקרוב מאוד. אלה בחירות גדולות מאוד. ניצחון של מיליי חשוב מאוד. שמעתי שמספרי הסקרים שלך די טובים. אני חושב שהם יהיו טובים יותר אחרי זה. ואתם יודעים, האישורים שלנו תלויים במידה מסוימת במי שינצח בבחירות".

טראמפ גם התייחס לבחירות לנשיאות ארגנטינה, שצפויות להתקיים רק בשנת 2027, ואמר כי אם מיליי לא ינצח, ארה"ב אינה מתכוונת לסייע לארגנטינה. "אם הוא יפסיד, לא נהיה נדיבים עם ארגנטינה", אמר טראמפ.

מיליי, מצידו, שיבח את טראמפ על מאמצי השגת השלום במזרח התיכון ומקומות אחרים בעולם, ואמר כי "מדיניותו של נשיא ארה"ב תוביל לשגשוג".